Seit drei Jahren halbseitige Sperrung - Warum die Allende-Brücke immer noch nicht erneuert ist

27.04.17 | 06:05 Uhr

Akute Einsturzgefahr lautete die Diagnose für die Allende-Brücke in Berlin-Köpenick, die nur eine von über 100 sanierungsbedürftigen Brücken der Stadt ist. Seit 2014 ist sie halbseitig gesperrt. Passiert ist seitdem nichts - zumindest optisch. Von Thomas Rautenberg

Der Rückstau vor der Allende-Brücke in Berlin-Köpenick hält sich an diesem Tag in Grenzen: Die Autofahrer fädeln sich gekonnt ein. Drei Jahre Übung zwischen den rot-weißen Warnbaken können auch von Vorteil sein. Die Allende-Brücke über die Müggelspree ist eine der wichtigsten Verbindungen für den Nord-Süd-Verkehr im Bezirk. Bis zu 25.000 Fahrzeuge nutzen die Brücke täglich. Die nächste Möglichkeit, über das Wasser zu kommen, ist knapp acht Kilometer flussabwärts die Spindlersfelder Brücke. In den Stoßzeiten ein aussichtsloses Unterfangen, weil sich der Durchgangsverkehr dort teils kilometerweit staut. Köpenick ist praktisch eine Insel, der Verkehr ist auf intakte Brücken angewiesen.

Karlheinz Wolf sieht Gefahr im Verzug

Wohnen in Köpenick wird so zum Abenteuer, sagt Karlheinz Wolf, der an diesem Tag an der Allende-Brücke unterwegs ist. "Wenn man einkaufen geht oder wegfährt oder zum Flughafen Schönefeld muss, dann muss man eine Stunde mehr einplanen", sagt Wolf. "Als Bürger möchte man wissen, wie geht es denn weiter hier? Man möchte schnelle Lösungen."

Tiefe Risse durch Betonkrebs

Der 64-Jährige ist überrascht, wie lange sich der Berliner Senat mit dem Neubau der Brücke Zeit lässt. Seit drei Jahren ist die westliche Überfahrt gesperrt. Dicke Risse durchziehen das 132 Meter lange Bauwerk. Der sogenannte Betonkrebs, eine chemische Reaktion, die die Spannbetonbrücke von Grund auf zerstört, hat ganze Arbeit geleistet. Die Zeit drängt, sagt Wolf: "Die eine Seite ist gesperrt, das heißt, die andere Seite ist doppelt belastet. Da ist doch drastisch Gefahr im Verzug. So kann es nicht weitergehen."

Betonkrebs: vernachlässigte Schadstelle an der Allende-Brücke

Lange Planung - und dann keine Baufirma

Das Wort "schnell" ist bei einer Brückensanierung oder gar einem Abriss und Neubau, wie bei der Allende-Brücke geplant, ein durchaus dehnbarer Begriff. Das wird deutlich, als Katrin Vietzke, Leiterin Projektmanagement in der zuständigen Senatsverwaltung, die vergangenen Jahre Revue passieren lässt: "2014 waren wir mit der Planung noch nicht so weit. Die Schäden gingen schneller voran, als wir gehofft hatten, die Risse gingen weiter auf. Deshalb musste der Überbau schnellstmöglich gesperrt werden." Und als die Planungen endlich fertig waren, wollte keine Firma den Auftrag übernehmen, sagt Vietzke: "Wir hätten 2016 den Überbau schon abbrechen wollen, hatten auch die Ausschreibung auf dem Markt. Aber wir haben kein vernünftiges Angebot bekommen." Weil der Preis nicht stimmte? Vietzke brummt zustimmend. "Die Abbruchunternehmen, die in Frage gekommen wären, hatten scheinbar anderweitig zu tun. Wir haben dann letzten Endes die Ausschreibung aufgehoben."

Neue Ausschreibung kostet Zeit

Ein weiteres Jahr war verloren. Inzwischen hatte der Senat ein neues Paket geschnürt. Diesmal wurden nicht nur der Abriss und der Neubau einer Brückenseite ausgeschrieben, sondern das komplette Bauvorhaben. Kostenpunkt rund 37 Millionen Euro - und damit mehr als doppelt so viel wie vorher. Die Diskussion um das dafür notwendige Geld ging praktisch von vorne los, sagte Katrin Vietzke: "Wenn irgendetwas mehr kostet als vom Parlament genehmigt, muss man das Parlament fragen: Wollt ihr das wirklich? Ist das Geld da? Was machen wir stattdessen nicht? Diese Fragen muss man im parlamentarischen Raum diskutieren. Dass das von heute auf morgen geschieht, ist ebenfalls schwierig. Man kann dann eben nicht beauftragen."

Aufwendige Bürokratie

Die 50-jährige Bauingenieurin zieht einen Katalog aus ihrer Aktentasche: auf der Titelseite ist ein Bild des geplanten Neubaus, dahinter 135 Seiten eng beschriebenes Papier: "Das ist nur die Baubeschreibung. Da ist noch kein Plan dabei. Die Ausschreibungs-Unterlagen umfassen fünf Aktenordner. Da bekommen Sie eine kleine Vorstellung davon, was alles zusammengestellt werden muss, um überhaupt eine Bauvergabe auf den Markt werfen zu können. Viele Pläne, viele Berechnungen. Das hier ist nur ein kleiner Auszug."

Brücken sind für Köpenick wegen der "Insellage" besonders wichtig

Baustadtrat: "Wir mussten massiv intervenieren"

Dass die Gesamtausschreibung nun endlich vorliegt, freut auch Reiner Hölmer (SPD), Baustadtrat von Treptow-Köpenick. Die Brücken, sagt er, seien gerade für Köpenick sehr neuralgische Punkte. Durch die Insellage des Stadtbezirks seien die Menschen auf intakte Überfahrten angewiesen. Umso mehr ärgere es ihn, wenn notwendige Reparaturarbeiten - aus welchen Gründen auch immer - auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben würden: "Was ich nicht verstehen konnte und kann ist, dass bei zentralen Brücken wie bei der Salvador-Allende-Brücke nicht versucht wird, die Finanzierung zügig bereitzustellen, außerhalb der normalen Haushaltstätigkeiten, um schnell in die Planungsphase zu kommen." Es müsse intensiv investiert werden, denn das könne dem Bürger nicht vermittelt werden, dass erst einmal ein Jahr gar nichts gemacht werde, weil keine Finanzierung für die Planung da sei.

Berlin muss Investitionsrückstau aufholen

Eine Botschaft, die auch im Berliner Senat angekommen ist. Ein so genanntes "Erhaltungsmanagement" soll künftig sicherstellen, dass Brückenreparaturen rechtzeitig vorgenommen werden können, sagt Matthias Tang, Sprecher der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz: "Wir haben erkannt, dass Berlin bei den Investitionen einen enormen Rückstau hat. Wir gehen das vehement an. Man sieht ja, dass überall Baustellen wachsen, dass wir auch andere Brückenbauwerke sanieren. Es ist klar, dass jahrelang zu wenig geschehen ist. Den Investitionsrückstau müssen wir jetzt aufholen."

Abriss im Winter 2017? Taucher dokumentieren derzeit den Zustand der Brücke von unten.

Taucher inspizieren Wassersohle und Uferwände

Inzwischen wird in Köpenick gearbeitet, zwar nicht auf, dafür unter der Brücke. Taucher sind in der Müggelspree unterwegs. Sie peilen die Wassersohle und schauen die Uferwände an, sagt Bauingenieurin Katrin Vietzke. "Das wird alles dokumentiert, bevor man anfängt, unter und über der Brücke mit schwerem Gerät zu arbeiten." Das schwere Gerät soll noch in diesem Jahr zum Einsatz kommen. Die europaweite Ausschreibung läuft, und in etwa drei Monaten könnte der Auftrag vergeben werden. Und dann geht's auch los, verspricht Vietzke: "Wenn alles gut läuft, wird in diesem Winter noch begonnen, den Überbau, auf dem wir gerade stehen, abzureißen."

Vier Jahre für Abriss und Neubau

Der Abriss ist allerdings ein schwieriges Unterfangen. Zunächst muss die alte Brücke - wie es heißt - geleichtert werden, sprich: Der Fußgängerweg sowie die Fahrbahnen werden bis auf den Grund abgetragen. Dann, erklärt Bauingenieurin Vietzke, wird die eigentliche Spannbetonbrücke zersägt. Insgesamt vier Jahre Bauzeit haben die Planer für den Abriss und den Neubau der Allende-Brücke in Köpenick veranschlagt. 2021 soll der Verkehr wieder ohne Einschränkungen fließen.



"Brücken meist gutmütiger als man annimmt"

Die Köpenicker müssen nun darauf hoffen, dass der östliche Teil der alten Allende-Brücke durchhält, bis auf der westlichen Seite der Neubau steht. Eine Garantie gibt es nicht, sagt Katrin Vietzke, Leiterin des Projektmanagements: "Wir beobachten sie, wir beobachten die Risse, und wir drücken ganz doll die Daumen, dass die Brücke das noch aushält. Aber in der Regel sind die Brücken gutmütiger als man annimmt."