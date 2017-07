An Berliner Schulen wurde im letzten Jahr insgesamt 46 Mal die Polizei bei Delikten mit rechtsmotiviertem Hintergrund eingeschaltet. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Antwort der Berliner Senatsbildungsverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hervor. In 32 Fällen habe es sich um Propagandadelikte gehandelt, heißt es - wie Hakenkreuz-Schmierereien in und an Schulgebäuden. Zu den 14 übrigen Delikten aus der Kategorie "Sonstige" fielen mehrere antisemitische Vorfälle.

Laut Senatsbildungsverwaltung wurde 2016 unter anderem an einer Oberschule in Reinickendorf die Veröffentlichung von antisemitischen Beiträgen auf Youtube registriert. Unbekannte Täter zeichneten einen Davidstern an die Außenmauer des Jüdischen Gymnasiums in Berlin-Mitte. An einem Gymnasium in Wedding ging eine Postsendung mit einem Schreiben ein, welches den Holocaust leugnete. An einer Schule in Marzahn-Hellersdorf äußerte sich ein Schüler antisemitisch, während eine weitere Schülerin 36 Namen notierte, die sie ins Konzentrationslager "deportieren" würde, wie aus der Antwort der Bildungsverwaltung weiter hervorgeht.

Auch islamfeindliche Äußerungen wurden an Berliner Schulen registriert: Im Friedrichshain-Kreuzberg ging bei einer islamischen Grundschule eine Osterpostkarte mit islamfeindlichen Inhalt ein. Islamfeindliche Schriftzüge fand man auch an einer evangelischen Schule in Treptow-Köpenick.



An einem Gymnasium in Spandau wurden zudem 20 Aufkleber der rechtsextremen "Identitären Bewegung" gefunden. In einer Grundschule in Charlottenburg-Wilmersdorf ging ein mehrseitiges Fax ein, "in dem teils in sehr vulgärer Ausdrucksform Kritik an den meisten bekannten Parteien, an der Bundeskanzlerin, an der Politik und an der Zuwanderung nach Deutschland geäußert wurde", heißt es in der Auflistung der Bildungsverwaltung. Gleichzeitig sei dazu aufgefordert worden, die rechtspopulistische AfD zu wählen.



Sendung: Inforadio, 21.04.2017, 15.40 Uhr