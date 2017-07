Der Berliner Senat will mit einer eigenen Kampagne auf die Risiken eines Tegel-Weiterbetriebs hinweisen. Das kündigte Regierungschef Müller am Mittwoch an – ein halbes Jahr vor dem Volksentscheid zu dem betagten Airport.

Der rot-rot-grüne Berliner Senat will vor dem Volksentscheid für einen Weiterbetrieb des Flughafens Tegel seine Gegenposition in einer eigenen Kampagne deutlich machen. "Wir werden uns selbstverständlich aktiv beteiligen an der ganzen öffentlichen Diskussion im Rahmen einer Informationskampagne", kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Mittwoch an. Ziel werde sein, "sehr deutlich" auf rechtliche Risiken eines Tegel- Weiterbetriebs hinzuweisen: Dazu gehörten auch zusätzliche Kosten - etwa für Lärmschutz - und die Auswirkungen für den neuen Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld, so Müller.