Heribert Kühn Berlin Mittwoch, 05.04.2017 | 06:13 Uhr

Ein repräsentativer Flughafen für Berlin ist überfällig. Nicht nur, dass bei der Entscheidung für den BER abgewogen wurde, bei welcher Lösung weniger Menschen vom Lärm betroffen sind wurde auch noch geschaut, wie wir einen Flughafen bekommen, der zeitgemäss per Bahn und Strasse angebunden ist. Also warum wird der BER nicht einfach eröffnet und im laufenden Betrieb weiter(um)gebaut wie in anderen Ländern auch üblich - der muss doch nicht von Beginn an komplett fertig sein. Und wenn die Berliner erst den Willi-Brandt-Airport anfangen zu nutzen, neue dringend benötigte Wohnungen in Tegel zentrumsnah entstehen, verstummt die Stimme des ewig gestrigen und siegt hoffentlich die Stimme der Vernunft...