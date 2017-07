Ob die Geldstrafe an eine gemeinnützige Organisation oder an den Staat geht, bestimmt der zuständige Staatsanwalt oder Richter. Dies hänge davon ab, welche Zahlung besser geeignet sei, das begangene Unrecht auszugleichen, sagte der Sprecher des Justizministeriums Uwe Krink. "Zum Beispiel kann bei Verkehrsdelikten, bei denen keine anderen Verkehrsteilnehmer zu Schaden gekommen sind, eine Zahlung an die Landeskasse angemessen erscheinen", sagte Krink.

Straftäter haben in Brandenburg seit 2010 mehr als 25 Millionen Euro an gemeinnützige Einrichtungen oder die Landeskasse gezahlt. Im Gegenzug wurden ihre Strafverfahren bei leichteren Vergehen eingestellt. Das Land erhielt nach Angaben des Justizministeriums davon rund 13 Millionen Euro und die gemeinnützigen Organisationen gut zwölf Millionen Euro.

Das Recherchezentrum "Correctiv" hat diese Regelung in Deutschland mehrfach als intransparent und willkürlich kritisiert. Ohne Aufsicht verteilten Gerichte hunderte Millionen Euro innerhalb weniger Jahre. Auch mehrere Landesrechnungshöfe empfahlen, den Passus zu ändern. Richter sollen nicht mehr unkontrolliert Geld aus eingestellten Verfahren frei verteilen dürfen.

In Brandenburg profitierten im vergangenen Jahr mehr als 300 Organisationen von dem eingetriebenen Geld, das zeigt eine Auflistung des Oberlandesgerichtes. Darunter sind so verschiedene Einrichtungen wie ein Anglerverein, die Verkehrswacht, verschiedene Stiftungen und der Wildpark Frankfurt (Oder).

In der Regel bekam ein Empfänger zwischen 1.000 und 5.000 Euro gezahlt. Am meisten kassierte die Opferhilfe Brandenburg mit knapp 90.000 Euro, es folgten die Stiftung Hilfe für Familien in Not, die Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg und der Landesverband des Humanistischen Verband Deutschlands (Berliner Herz).