Die Ermittlungen gegen einen Berliner Polizisten wegen Geheimnisverrats sind endgültig beendet.



Wegen Mangels an Beweisen werde kein Hauptverfahren eröffnet, teilte das Kammergericht dem rbb am Donnerstag mit. Das Gericht wies eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft zurück, nachdem diese mit ihrer Anklage vor dem Landgericht gescheitert war. Dem Beamten einer Spezialeinheit wurde vorgeworfen, 2012 eine bevorstehende Razzia gegen den Rockerclub Hells Angels an Medien und die Rocker verraten zu haben.



Die Einstellung des Verfahrens könnte nun Folgen für Vize-Polizeipräsidentin Margarete Koppers haben. Ihr drohen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen übler Nachrede. Sie soll den Polizisten bei einer Veranstaltung vor SEK-Polizisten beschuldigt haben. Koppers hat dies bestritten.



Der Polizist hatte gegen Koppers Strafanzeige wegen übler Nachrede gestellt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in dieser Sache ruhten bis zu einer Entscheidung des Kammergerichts.

Mit Informationen von Gabi Probst