Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die ostdeutschen Länder weiter finanziell unterstützen. Seitens der Bundesregierung gebe es "ein grundsätzliches Ja", die Struktur-Hilfen zu verlängern und zu erweitern, sagte sie nach einem Treffen am Donnerstag mit den Ost-Ministerpräsidenten in Bad Muskau in Sachsen. Merkel verwies darauf, dass in den neuen Ländern die Wirtschaftskraft je Einwohner bei 73 Prozent des Westniveaus liege, also noch mehr als 25 Prozent fehlten.

Bei der Konferenz der Ministerpräsidenten hat Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU) ein neues Förderprogramm mit einem Volumen von 150 Millionen Euro vorgestellt, von dem aber auch strukturschwache Regionen in Westdeutschland profitieren sollen.

In Brandenburg geht es vor allem darum, was nach der Braunkohle kommt. Das Treffen war das erste nach den jüngsten Entscheidungen des Lausitzer Kohle-Konzerns. Die Regierungen wollen zusammenarbeiten, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und verwies auf den Austausch und eine gemeinsame Kabinettssitzung von Brandenburg und Sachsen: "Aber wir brauchen auch die strukturelle Unterstützung der Bundesregierung. Ziel muss sein: In der Lausitz, in Brandenburg, aber auch in ganz Ostdeutschland stärker Industrie zu verankern."



Bundeskanzlerin Angela Merkel will den Wandel in der Lausitz unterstützen. Erst müsse aber die Perspektive für den Strukturwandel da sein, "bevor wir auch über den Ausstieg aus der Braunkohle sprechen können und nicht umgekehrt".