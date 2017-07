Micha Mittwoch, 26.04.2017 | 13:06 Uhr

Die ganze debatte empfinde ich als absurd. Man sollte den Berlinern endlich mal beibringen, dass das Geld nicht einfach so wächst! Ich finde es ganz einfach unverschämt, die Steuergelder, die aus anderen teilen Deutschlands kommen und für die die Bürger hart arbeiten, so rauszuschmeißen. Aber fremdes Geld gibt man ja bekanntlich deutlich leichter aus als das eigene (dies gilt auch für die Politiker). Würden freie Unternehmen so arbeiten wie die Politik in Berlin, dann wären diese wahrscheinlich schon pleite und säßen im Knast.

Mein Denkanstoß deshalb an die Berliner, die den Flughafen behalten wollen:

verkauft doch den Flughafen an diese Leute, dann können sie versuchen, dies aus eigenen Mitteln zu stemmen. Mal sehen, wie viele dann noch für die Offenhaltung stimmen.