Gesichtserkennung wird ab Herbst am Südkreuz getestet

Projekt des Bundesministeriums in Berlin

Am Bahnhof Südkreuz wird die Gesichtserkennung per Kamera geprobt: Der Test könnte schon in diesem Herbst starten. Bahnreisende sollen den Kameras zwar ausweichen können. Berlins Datenschutzbeaufragte hält das Projekt trotzdem für problematisch.