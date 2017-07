Chris Zossen Mittwoch, 26.04.2017 | 20:52 Uhr

Ich glaube wir hätten uns alle eine sehr viel bessere Zusammenarbeit zwischen den Ländern gewünscht - so dass Flüchtlinge in entsprechenden Unterkünften, z. B. auch in Wünsdorf. untergebracht werden können und nicht in schnell hergerichteten Turnhallen oder Hangars hätten verbleiben müssen - damit widerspreche ich dem "Schutz ist Schutz, egal wo und wie". Natürlich muss man die außergewöhnliche Situation in Betracht ziehen, die zur Nutzung der Turnhallen und Hangars geführt hat - die Situation für alle Betroffene, hätte aber schneller gelöst werden können.

Die Kritik an der Ver(sch)wendung der Gelder aufgrund mangelnder Abstimmung ist völlig berechtigt.