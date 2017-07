Ludwig betonte, dass Heidrich nur beratend für Bürger, Tierschützer, Tierhalter und Behörden tätig werden dürfe. "Der Landestierschutzbeauftragte wird keine Überwachungs- und Vollzugsaufgaben wahrnehmen."



Dem rbb sagte Ludwig, Heidrich bringe ein breites Spektrum an Erfahrungen mit und kenne sich in der Lokal- und Landespolitik aus. "Er ist eine kommunikative Person - das wird sehr wichtig sein, um Vertrauen wiederherzustellen, was ja - schaut man sich das Volksbegehren an - offenbar gestört ist."



Die Berufung eines Tierschutzbeauftragten war eine zentrale Forderung des Volksbegehrens, das knapp 104.000 Brandenburger unterstützt hatten. Der Beauftragte sollte nach den Vorstellungen der Initiative allerdings weitreichende Befugnisse bei der Kontrolle der Betriebe haben, um gegen Missstände vorzugehen.