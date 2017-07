Zahlreiche Türken hatten den Endspurt zum Verfassungsreferendum in Berlin noch für eine Stimmabgabe genutzt. Am Sonntag bildeten sich vor dem türkischen Generalkonsulat in der Heerstraße immer wieder kleinere Schlangen, die Atmosphäre war aber entspannt und freundlich. Vor dem Stimmlokal gab es strenge Personenkontrollen. Die Polizei berichtete von keinerlei Auffälligkeiten.

Im türkischen Konsulat in Berlin endete am Sonntag um 21 Uhr die Abstimmung zum Türkei-Referendum. An der Abstimmung zum Türkei-Referendum haben sich in Berlin 43,4 Prozent der wahlberechtigten Türken beteiligt. Das teilte die zuständige Wahlkommission mit. Am höchsten lag die Wahlbeteiligung mit mehr als 67 Prozent in Essen, gefolgt von Düsseldorf mit 57 und Stuttgart mit 54 Prozent. Bundesweit gingen insgesamt knapp 49 Prozent zur Abstimmung - also im Schnitt jeder Zweite.

Zwei Wochen lang hatten rund 140.0000 wahlberechtigte türkische Staatsbürger, die in Berlin, Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern leben, die Möglichkeit, für oder gegen die umstrittene Verfassungsänderung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zu stimmen. Kommt Erdogan durch, würde das seine Macht erheblich vergrößern.