Türkei-Referendum spaltet Berliner Deutschtürken - "Das friedliche Zusammenleben ist gefährdet"

18.04.17 | 11:23 Uhr

Eine knappe Mehrheit der Türken hat Ja gesagt. Ja zur Verfassungsänderung, zum Präsidialsystem, zu mehr Macht für Erdogan. Nach der Wahl wird deutlich, wie gespalten die türkische Gesellschaft ist - auch die Berliner Community. Von Nadine Kreuzahler



Berlin-Neukölln, auch am Ostermontag herrscht geschäftiger Trubel in den Backshops, Imbissbuden und Spätis rund um den Hermannplatz. Touristen und Familien sind unterwegs. Männergrüppchen sitzen draußen vor den Cafés. Sprachfetzen aus Englisch, Arabisch, Deutsch und Türkisch sind zu hören. Fragt man nach dem Ausgang des Referendums, in dem Präsident Recep Tayyip Erdogan die türkische Bevölkerung nach mehr Macht als Präsident fragte, winken viele Türken ab. Die einen, weil ihnen die türkische Politik egal ist, wie sie sagen. Die anderen, weil sie nichts sagen wollen. Wozu, sagt eine junge Frau, es bringe ja doch nichts, wie man sehe. Sie sei einfach nur noch traurig, sagt sie. In einem der vielen Dönerläden in der Gegend nimmt Deniz, Mitte 30, Bestellungen auf. "Ich hab gegen Erdogan gestimmt", erzählt er. Trotzdem ist er gut gelaunt. "Er hat nur 51 Prozent gekriegt. Er hat verloren, nicht gewonnen!" Deniz lacht zufrieden. "Nicht so gut für Erdogan".

Das Ergebnis ist zu knapp

Der Musiker und Radiomoderator Erci Ergün sieht das knappe Ergebnis kritisch. "Wenn schon, dann hätte ich mir doch eher eine Dominanz der Ja-Sager von 65 Prozent gewünscht, dann hätte ich gesagt: ok, das Volk will es", erklärt der 43-Jährige. Er ist in Berlin geboren und aufgewachsen und mit seiner Musik sowohl hier als auch in der Türkei erfolgreich.

"Eine so große und einschneidende Veränderung durchzuführen, mit nur einem, anderthalb Prozent, halte ich für waghalsig. Das fühlt sich gar nicht gut an." Er fühlt sich weder als Verlierer, noch hat er das Gefühl, dass das Ja-Lager gewonnen hätte. Er bemerkt eher eine allgemeine Ratlosigkeit auf beiden Seiten, sagt er. "Ich finde auch, es ist jetzt nicht nötig gewesen, an dieser Verfassung rumzudoktorn, dieses Land braucht gerade ganz, ganz andere Dinge: Einheit, Ruhe und Normalität".

"Seit Erdogan ist alles besser"

Deutschlandweit haben 63,1 Prozent der hier lebenden Türken und Deutschtürken mit doppelter Staatsangehörigkeit mit Ja gestimmt. Im Ruhrgebiet gab es mit 75 Prozent den höchsten Anteil an Ja-Stimmen, in Berlin mit knapp 50 Prozent den niedrigsten.

Unter diesen Stimmen war auch die von Ahmed aus Kreuzberg. Er arbeitet in einer Imbissbude am Kottbusser Tor. Er ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Ahmed hat mit Ja gestimmt, denn er ist der Meinung, dass in den letzten Jahren alles so viel besser geworden sei in der Türkei. "Es war wirtschaftlich immer schlimmer, jetzt ist es viel besser geworden seit Erdogan", sagt er. "Früher gab es kein Kindergeld, kein Arbeitslosengeld, kein Krankenpflegegeld. Es ist alles gekommen. Alles in den letzten 15 Jahren! Meine Familie ist in der Türkei, meine Brüder. Und die sagen auch, dass alles bombastisch wird." Dass Erdogan die Todesstrafe wieder einführen will, findet Ahmed nur konsequent. "Das hat erst mal nichts mit Erdogan zu tun. Die Bürger wollen sie zurückhaben." So hat er den Eindruck, dass viele Kinderschänder in der Türkei nur geringe Gefängnisstrafen erhielten. Für sie sollte die Todesstrafe gelten, findet Ahmed. "Irgendwie muss man sie stoppen. Das schaffen sie nicht in Deutschland. Und in Amerika gibt es doch auch die Todesstrafe. Warum nicht in der Türkei?“

Erdogan ist unberechenbar

Eine Ecke weiter sitzt Riza Baran, 74 Jahre alt, in einem Café in der Adalbertstraße. Der pensionierte Ingenieur und Berufsschullehrer kam 1963 aus der Türkei nach Deutschland. Seit 47 Jahren lebt er in Berlin. 1978 hat er die Alternative Liste, die späteren Grünen, mitgegründet, für die er in der Bezirksverordnetenversammlung von Kreuzberg und, nach der Bezirksreform, von Friedrichshain-Kreuzberg saß. Von 1995 bis 1999 saß er als erster direkt gewählter Grünen-Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus. Auch außerparlamentarisch engagiert sich Riza Baran, zum Beispiel in der kurdischen Gemeinde Berlin-Brandenburg oder dem kurdischen Zentrum. Man kennt ihn hier im Kiez rund ums Kottbusser Tor. Integration ist sein Lebensthema. In den letzten Wochen gab es allerdings nur ein Thema: das Türkei-Referendum. In persönlichen Gesprächen hat er versucht, andere davon zu überzeugen, dass ein "Hayir" - ein "Nein" - besser ist für die Menschen in der Türkei. "Viele wussten gar nicht, wofür sie stimmen", sagt Baran, "wie viele Paragraphen oder Artikel eigentlich geändert werden. Das einzige, was wir immer gehört haben, war: 'Erdogan ist ein guter Mann, er ist unser Held.' Fertig. Oder: 'Ihr seid Verräter und sowieso schon alle deutsch geworden.' Ja, natürlich! Ich lebe hier. Ich habe mir hier eine ganze Menge aufgebaut." Von dem Ergebnis der Abstimmung ist Baran enttäuscht. Allerdings hätte er nicht mit einem so knappen Ausgang gerechnet. Da Erdogan unberechenbar sei, müsse man jetzt abwarten, wie er sich verhält. Andererseits müssten deutsche und europäische Politiker jetzt endlich Konsequenzen ziehen. "Alles passiert direkt vor unseren Augen, Entlassungen, Verhaftungen, jetzt die mögliche Wiedereinführung der Todesstrafe. Da kann man irgendwann nicht mehr sagen: 'Wir warten mal ab.' Sind wir eine Wertegemeinschaft oder so eine 'Sei-Nett-Zueinander-Gemeinschaft'?", fragt er. "Damit kommen wir nicht mehr weiter. Er [Erdogan] muss mitkriegen was Sache ist! Verhandeln ist ok, aber nicht mehr dieses Abwarten."

Wer sich für Nein einsetzte, musste mit Repressionen rechnen

Nur zwei U-Bahn-Stationen weiter am Schlesischen Tor wohnt Ebru, 33, Erzieherin, Studentin der Sozialen Arbeit und Mutter einer kleinen Tochter. Sie ist immer noch fassungslos über so viele Ja-Stimmen aus Deutschland. "Zum einen lebt man hier in Deutschland, hat freie Meinungsäußerung, darf quasi leben wie man möchte, dann aber wiederum auf der anderen Seite das Präsidialsystem zu fordern: was soll das? Möchte man hier auch so leben? Das kann ich mir nicht vorstellen", sagt sie. Wie es jetzt in der Türkei weitergeht, kann die 33-Jährige sich überhaupt noch nicht vorstellen. Für sich habe Ebru allerdings entschieden, vorerst nicht mehr in das Land ihrer Eltern zu reisen, obwohl viele Verwandte dort leben. "Da fühle ich mich einfach nicht wohl mit. Ich weiß zum Beispiel von einer Bekannten, die in sozialen Netzwerken ganz klare Nein-Positionen gepostet hat, dass sie bei der Rückreise drei Tage ins Gefängnis kam und da festgehalten wurde." Sie selbst sei zwar nicht sonderlich präsent in sozialen Netzwerken, sagt Ebru. Aber wenn man wisse, dass Menschen aufgrund ihrer Meinung Repression erfahren würden, "dann find ich das auch vom Gefühl her nicht schön, in einem solchen Land meine Ferien, womöglich noch mit meinem Kind, zu verbringen."

"Das Erdogan-Lager wird noch aggressiver auftreten"

Wie es jetzt mit der Türkei weitergeht? Diese Frage stellen sich auch viele deutsche Politiker. Sie kritisieren den Ablauf der Wahl, der auch von unabhängigen Wahlbeobachtern der OSZE beanstandet wurde. Unter Erdogan könne die Türkei nicht in die EU eintreten, sagen viele Politiker. So auch Sevim Dagdelen, Bundestagsabgeordnete für die Linken. Für das deutsch-türkische Verhältnis sei der Tag des Referendums ein schwarzer Tag gewesen, sagt sie. "Diese Polarisierung, diese Spaltung, die findet man auch wieder innerhalb der türkischsprachigen Community", sagt Dagdelen. "Ich befürchte auch, dass sich das Erdogan-Lager in Deutschland noch mal bestärkt fühlen wird, und noch aggressiver auch Andersdenkende und Erdogan-Kritiker in Deutschland verfolgen wird." Seit fast einem Jahr gebe es spürbare Spannungen innerhalb der türkischsprachigen Gemeinde, sagt sie. "Ich mach mir Sorgen, weil ich befürchte, dass das friedliche Zusammenleben immer mehr gefährdet ist und das eine große Entfremdung mit sich bringen wird." Kopfschütteln, Verunsicherung und Ernüchterung bei den einen. Zufriedenheit und Freude bei den anderen. Nach dem Referendum ist diese Spaltung unter den Berliner Türken und Deutschtürken deutlich zu spüren.

