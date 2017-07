Audio: Inforadio | 10.04.2017 | Interview mit Atila Karabörklü | Bild: imago stock&people

Verfassungsreform in der Türkei - Fast jeder zweite Berliner Türke hat abgestimmt

10.04.17 | 13:23 Uhr

Bis Sonntagabend waren rund 140.000 Türkeistämmige aus der Region aufgerufen, über die umstrittene Verfassungsreform abzustimmen. 43 Prozent davon haben sich beteiligt. Der Vizechef der Türkischen Gemeinde in Deutschland glaubt, dass Erdogan scheitert.



An der Abstimmung zum Türkei-Referendum haben sich 43,4 Prozent der in Berlin wahlberechtigten Türken beteiligt. Das teilte die zuständige Wahlkommission am Montag mit. Zu den rund 140.000 Wahlberechtigten zählen nicht nur die Türken und Deutsch-Türken mit doppelter Staatsangehörigkeit aus Berlin, sondern auch aus Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Damit liegt aber noch kein endgültiges Ergebnis für die Berliner

Türken vor. Deutschlandweit nahm knapp die Hälfte der wahlberechtigten Türken teil. Das waren deutlich mehr Menschen als bei der Parlamentswahl 2015. Bis zum Sonntagabend gaben 48,73 Prozent (696.863 der 1.430.127) der in Deutschland registrierten türkischen Wähler ihre Stimme ab, wie die Wahlkommission in Ankara am Montag auf dpa-Anfrage mitteilte.



Der Vizechef der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Atila Karabörklü, rechnet damit, dass die Türken die von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestrebte Verfassungsreform ablehnen. "Mein persönlicher Eindruck ist, dass es zu einem Nein kommt. In den Umfragen äußern sich viele Menschen nicht mutig und halten sich zurück, weil sie Angst haben und der Druck enorm ist. Deswegen sind die Umfragen aus meiner Sicht nicht so zuverlässig", sagte Karabörklü am Montag im rbb.

Was die Stimmen der Türken in Deutschland angeht, rechnet Karabörklü damit, dass Befürworter und Gegner etwa gleichauf liegen - "vielleicht mit ein bisschen mehr für Ja."

Entspannte Atmosphäre vor den Wahllokalen

Rund 140.000 wahlberechtigte türkische Staatsbürger, die in Berlin, Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern leben, hatten bis Sonntagabend die Möglichkeit, für oder gegen die umstrittene Verfassungsänderung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zu stimmen. Kommt Erdogan durch, würde das seine Macht erheblich vergrößern. Vor dem türkischen Generalkonsulat in der Heerstraße bildeten sich immer wieder kleinere Schlangen, die Atmosphäre war aber entspannt und freundlich. Vor dem Stimmlokal gab es strenge Personenkontrollen. Die Polizei berichtete von keinerlei Auffälligkeiten.

Referendum in der Türkei am 16. April

Das Referendum in der Türkei selbst findet am 16. April (Ostersonntag) statt. Die im Ausland registrierten türkischen Wähler machen etwa fünf Prozent aller Wahlberechtigten aus und könnten bei einem knappen Ausgang entscheidend sein. In Deutschland sind mehr als 1,4 Millionen türkische Wähler gemeldet.

Fragen und Antworten zur türkischen Volksabstimmung Wer in Deutschland darf an der Volksabstimmung der Türkei teilnehmen? Laut Schätzungen des Statistischen Bundesamts leben in Deutschland rund 1,5 Millionen Personen mit türkischer Staatsangehörigkeit , die 2017 über 18 Jahre alt, also in der Türkei wahlberechtigt sind. In Berlin und Brandenburg gibt es laut hiesigem Amt für Statistik rund 94.000 registrierte Einwohner mit türkischer Staatsbürgerschaft im wahlfähigen Alter. Hinzu kommen laut Türkischem Generalkonsulat rund 42.500 Wähler aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen , die in diesem Konsularbezirk registriert sind. Die Türkische Gemeinde zu Berlin rechnet mit einer Wahlbeteiligung von etwa 40 Prozent der Wahlberechtigten. So viele haben an den Präsidentschaftswahlen im September 2015 teilgenommen.



Wie ist das Prozedere für die Wahlberechtigten? Wer noch nicht beim Türkischen Generalkonsulat in Berlin registriert ist oder eine neue Adresse hat, musste bis zum 15. Februar 2017 persönlich im Konsulat erscheinen und sich im Auslandswahlregister eintragen lassen. Wer schon für vergangene türkische Wahlen registriert war und noch am selben Ort wohnt, für den ist keine neue Registrierung notwendig. Türken können auf der Website der Obersten Türkischen Wahlbehörde (Yüksek Seçim Kurulu) nachsehen, ob sie registriert sind.



Wann und wo in Berlin wird die Abstimmung stattfinden? Die Stimmenabgabe für das Referendum findet in Deutschland vom 27. März bis 9. April 2017 auf dem Gelände des Generalkonsulats der Republik Türkei, Heerstraße 21, 14052 Berlin statt. Ein bestimmter Termin zur Stimmabgabe wie bei der Wahl in 2015 ist diesmal nicht nötig. Bis zum 9. April sind die Türen des Konsulats täglich - auch Sonntags - von 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr geöffnet.

Wie werden die Türken in Deutschland voraussichtlich abstimmen? Bei der türkischen Präsidentschaftswahl im Jahr 2015 sind von etwa 1,4 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland rund 575.000 zur Wahl gegangen, also etwa 40 Prozent. 60 Prozent von ihnen haben damals die AKP gewählt. Bei einer ähnlich niedrigen Wahlbeteiligung könnte auch das Referendum in Deutschland mehrheitlich bejaht werden. Dabei geht man davon aus, dass es eine Mehrheit von andersdenkenden oder auch völlig apolitischen türkischstämmigen Menschen in Deutschland gibt.

Über was genau wird in dieser Volksabstimmung entschieden? Laut Hacı-Halil Uslucan, Migrationsforscher und Professor für Moderne Türkeistudien, geht es im Detail "um die Änderung von 18 Artikeln der türkischen Verfassung. Kern dabei ist, dass die Macht auf das Staatsoberhaupt konzentriert wird: Erdogan – und wer immer ihm folgt – ist dann zugleich Parteivorsitzender, Ministerpräsident und Staatspräsident. Er braucht das Parlament nicht mehr, um bestimmte Gesetze durchzusetzen, kann das Parlament sogar jederzeit auflösen. Er ernennt seine Minister und Stellvertreter selbst und entscheidet über die Wahl der Universitätsrektoren und einen Teil der Verfassungsrichter."

Wie laufen die Stimmabgabe und die -auszählung ab? Für die Abstimmung in der diplomatischen Vertretung wird eine Wahlkommission eingesetzt. Dazu gehören laut Konsulat der Generalkonsul, ein Beamter sowie je ein Vertreter aus den drei Parteien mit den meisten Stimmen. Das sind in diesem Fall die Regierungspartei AKP, die sozialdemokratische Oppositionspartei CHP sowie die ultranationalistische MHP. An jeder Wahlkabine werden zwei Wahlhelfer vom öffentlichen Dienst und je ein Vertreter aus den drei Parteien als Wahlbeobachter eingesetzt. Nach dem 9. April werden die Stimmen mit dem Flugzeug zur Auszählung in die Türkei geschickt.