winfried achternbrink Dienstag, 04.04.2017 | 08:25 Uhr

Hat scheinbar nichts damit zu tun, und dennoch, im Sept. 2017 stehen BT-Wahlen in's Haus.

Ansonsten beschreibt diese Ankündigung, und mehr ist sie zunächst nicht, die übliche

Vorgehensweise in Bezug auf die Sicherheit der Bevölkerung, die da ist:

--> Nicht Aktion, also Vorbeugung ... sondern ... Reaktion, also "rituelle Nachsorge".

Zur Sache selbst:

1) "Die Berliner Polizei überprüft ..." ... Hat sie es bisher nicht getan ?

2) " ... die nun verstärkt überprüft werden" ... Stärker als die Überwachung des ruhenden Verkehrs ?

3) " ... droht dem Betreffenden die Abschiebung." ... Die tatsächliche Abschiebung ist nicht gemeint !!!

Zusammenfassung: Politiker-Sprech der bekannten Art, wegen --> siehe Satz 1.