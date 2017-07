Klärchen Stempel Berlin Dienstag, 25.04.2017 | 14:37 Uhr

Selbst Schuld. Da rufen die (BA Zehlendorf) nach 10 Monaten an und fragen, ob ich noch Interesse an einer Stelle im RSD habe. Ich frage mehrmals, ob ich nach den Unterlagen dafür infrage komme. Die Dame bestätigt mir das mehrmals mit: Ja. Dann gehe ich zum Vorstellungsgespräch und die RLin bügelt mich in fünf Minuten ab. So ein Saftladen! Selbst motivierte Menschen mit Grundkenntnissen werden nicht genommen. Peinlich das Ganze! Die Unterbezetzung liegt eindeutig an der Personalpolitik der BA´s. Die ist nämlich von 1950!!! kapiert es endlich: Ihr findet keine 100%igen Verwaltungsspezialisten mehr. Die gehen nämlich woanders hin, um besser bezahlt zu werden!