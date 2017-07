Die große Demonstration der linken Szene am Abend des 1. Mai will eventuell auch ohne vorherige Absprachen mit der Polizei durch Kreuzberg ziehen. Das kündigten die Veranstalter am Montag an.

Die Demonstration mit mehreren tausend Teilnehmern soll um 18 Uhr am Oranienplatz beginnen und in Neukölln enden, sagte der Sprecher der Veranstalter dem rbb am Montag. Damit könnte es einen heftigen Konflikt mit dem Straßenfest "Myfest" geben, das mit Zehntausenden Besuchern in der Oranienstraße und Umgebung stattfindet.