Im Prozess um die Fördermillionen für das Luxushotel am Schwielowsee könnte nach rbb-Recherchen der Staatsanwalt Ermittlungen gegen die Hauptbelastungszeugin versäumt haben. Die Zeugin hat möglicherweise zum eigenen Vorteil gehandelt. Die Staatsanwaltschaft prüft den Fall jetzt. Von Gabi Probst

Nach rbb-Recherchen lagen unter den beschlagnahmten Akten zu den Firmenkonten Hilperts genügend Belege, wie zum Beispiel Rechnungen und Kontoauszüge, vor, auf denen die Versicherungsprovisionen, der Name der Versicherung und der gleichlautende Familienname des Ehemanns der Referatsleiterin vermerkt waren. Dem rbb liegen diese Dokumente exklusiv vor.

Die Zeugin war als Referatsleiterin bei der Landesinvestitionsbank (ILB) für die Förderung der Hotelanlage am Schwielowsee zuständig. Wie der rbb im Februar berichtete, soll ihr Mann auf ihre Veranlassung hin die Versicherungen für das Projekt vermittelt und dafür Provisionen kassiert haben. Die zuständige Compliance-Abteilung des ILB prüft derzeit auf Anordnung des Verwaltungsratsvorsitzenden und Finanzministers von Brandenburg, Christian Görke (Die Linke), den Vorgang.

Die Strafe ist geringer als im ersten Prozess und dennoch: Ex-Hotelier Axel Hilpert soll wegen der Affäre um das Luxusresort Schwielowsee fast vier Jahre lang ins Gefängnis. Die Verteidigung wollte bis zuletzt eine Bewährungsstrafe durchsetzen. Hilpert will in Revision gehen.

Ex-Hotelier Axel Hilpert kündigt Revision an

Auf Nachfragen zu den Vorwürfen gaben sowohl die Referatsleiterin als auch der Staatsanwalt keine Stellungnahme ab. Der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, Markus Nolte, schrieb dem rbb auf Anfrage, dass "…nun sämtliche Unterlagen/Beweismittel in dem Strafverfahren gegen Herrn Hilpert zum Zwecke der Prüfung der neuerlichen rbb-Berichterstattung von dem Landgericht Frankfurt (Oder) angefordert wurden." Die Prüfung dauert an.

Der rbb legte Professor Martin Heger, dem Leiter der Juristischen Fakultät der Humboldt Universität Berlin, die Dokumente vor. Für Heger steht der Tatvorwurf der Vorteilsannahme durch die Referatsleiterin im Raum. Doch statt gegen die Referatsleiterin der ILB dazu zu ermitteln, setzte der Staatsanwalt sie als Zeugin an erster Stelle seiner Anklage. Ein Verdacht steht im Raum. "Wenn ein Staatsanwalt untätig bleibt, obwohl er den Verdacht einer konkreten Straftat hat, dann kommt Strafvereitelung in Betracht. Da der Staatsanwalt ein Amtsträger ist, ist es dann eine Strafvereitelung im Amt", sagte Martin Heger dem rbb.

Dem rbb liegen weiter exklusiv die Unterlagen der Vorortprüfung durch die ILB vor, also der Referatsleiterin und der Fachaufsicht durch das Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg. Die Referatsleiterin bestätigte in ihrem "Bericht zur Verwendungsnachweisprüfung" 2007, den "bestimmungsgemäßen und fristgemäßen Einsatz der Fördermittel" und meint, dass es "aus Sicht der Investitionsbank zu Bedenken keinen Anlass gibt". Auch das Wirtschaftsministerium, das die Fachaufsicht über die ILB hat, bestätigte gegenüber dem Landeshaushaltsausschuss des Landtages zwei Jahre später: "Die Bewilligungsbehörde sah und sieht somit keine Veranlassung, die vorgelegten Rechnungen dem Grunde und der Höhe nach anzuzweifeln."

Axel Hilpert wird die Veruntreuung von 2,6 Millionen Euro an Fördermitteln vorgeworfen. Das Landgericht Frankfurt (Oder) verurteilte ihn am 13.2.2017 im Revisionsprozess zu mehr als drei Jahren und neun Monaten Haft. Auch im neuerlichen Urteil berufen sich die Richter der Frankfurter Strafkammer in vielen Teilen auf die Aussagen der Referatsleiterin der ILB und ihrer Mitarbeiter. Hilperts Verteidiger legten erneut Revision ein. Bis zum 20.4.2017 muss die Begründung beim Bundesgerichtshof abgeben werden.