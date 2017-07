Ein Baumschutz-Spezialist aus Berlin fasst die Lage in einen einzigen Satz: Die Straße sei so ziemlich das beschissenste Umfeld, das man einem Baum antun könne, sagt Christian Hönig vom BUND. Aber auch aus anderen Gründen steht es schlecht um Berlins Straßenbäume. Sie leiden nicht nur unter Streusalz, Hunde-Urin, parkenden Autos und dem Klimawandel: Die meisten Bäume fallen den zahlreichen Baumaßnahmen und Erdgrabungen zum Opfer, werden für Feuerwehreinfahrten und neue Telefonkabel gefällt - ohne dass Ersatz geschaffen wird.

Seit Jahren überwiegen in den Berliner Bezirken die Baumfällungen gegenüber den Neupflanzungen, so auch wieder in den Jahren 2015 und 2016, wie die jüngste Anfrage des Grünen Abgeordneten Turgut Altug an den Berliner Senat zeigt. Das alarmiert auch den Naturschutzbund BUND: "Wir werden den jüngsten Zahlen von Fällungen nachgehen und möglicherweise noch in diesem Jahr einen neun Baumreport veröffentlichen", so Fachreferent Hönig.

Dabei hatte bereits der letzte Senat die durchaus erfolgreiche "Stadtbaumkampagne" ins Leben gerufen, um dem starken Baumverlust entgegenzuwirken: Seit 2012 können im Rahmen dieser Offensive Firmen und Privatpersonen für die Pflanzung eines neuen Baums an einem konkreten Standort spenden. Sind 500 Euro für einen Baum zusammengekommen, ergänzt der Senat die noch notwendigen rund 850 Euro, um die Pflanzung und die Pflege in den ersten Jahren zu finanzieren – bevor er dann dem jeweiligen Bezirk übergeben wird.

Über 7.000 Bäume sind auf diese Weise in den letzten Jahren berlinweit gepflanzt worden – 10.000 sind das erklärte Ziel. Das Problem: Dieses Kampagnenziel wurde in Folge der BUND-Kampagne "10.000 Bäume für Berlin" ausgerufen, um die schon vor dem Jahr 2012 vorhandenen Baumverluste auszugleichen. Doch während die Kampagne läuft, verschwinden weiterhin Bäume in den Bezirken. Das wiederum liegt vor allem an den schlechten Zuständen in den Bezirksämtern. Deren Grünflächenämter sind für Pflege, Pflanzungen und Fällungen der Bezirksbäume zuständig, doch sind sie stark unterbesetzt und unterfinanziert. So wie im Bezirk Treptow-Köpenick.

Die hier für Bäume zuständige Inspektionsleiterin, Olga Töpfer, arbeitet seit 1993 für den Bezirk. Inzwischen ist sie auf Grund von Einsparmaßnahmen gleichzeitig für Bäume und Spielplätze zuständig. Über 80.000 Bäume gilt es im Treptow-Köpenick zu kontrollieren und zu pflegen, doch es gibt nur acht Kontrolleure und acht Mitarbeiter in der Baumkolonne. "Bei unserem Personal fehlt eine ganze Generation. Wenn hier jemand runden Geburtstag feiert, dann ist es mindestens ein Fünfzigster. Und wenn ältere Kollegen ausscheiden, wird die Stelle nicht wieder besetzt", beschreibt Töpfer gegenüber rbb|24 den personellen Zustand in ihrem Amt. Eine Konsequenz: "Eigene Baumpflanzungen nehmen wir, wie die meisten anderen Bezirke, kaum noch vor. Das ist personell gar nicht machbar."

Dass der eine oder andere Baum am Straßenrand Schäden aufweist, kommt in den grünsten Städten vor, auch in Berlin. In Friedrichshain jedoch nimmt das derzeit ein bisher unbekanntes Ausmaß an: 104 Bäume wurden beschädigt - offenbar mit System. Von Anna Corves

Der Personalmangel führt auch dazu, dass es für Berlin gar keine verlässlichen Zahlen über den aktuellen Baumbestand gibt. Zwar existiere inzwischen eine Software zu Erfassung aller Bäume, so BUND-Baumreferent Hönig. Doch bereits seit Jahren seien immer wieder fehlerhafte Statistiken aus den Bezirken übertragen worden, so dass die aktuellen Zahlen an sich völlig unzuverlässig seien. Eigentlich müssten alle Bäume nochmal von Hand gezählt, vermessen und in ein Kataster eingetragen werden, erst dann hätte man eine verlässliche Grundlage. Doch dazu fehlt erst recht das Geld.

Die Grünen wollen in der aktuellen Legislaturperiode etwas an diesen Zuständen ändern. Turgut Altug, Sprecher für Natur- und Verbraucherschutz, verfolgt seit sechs Jahren die Lage der Bäume in Berlin. Das Ziel der Grünen, so Altug zu rbb|24, sei eine grünere Stadt – und dazu gehören auch und vor allem die Straßenbäume. "Die Bezirke müssen dringend besser aufgestellt werden", so Altug weiter, "dafür werde ich bei der Haushaltsberatung Geld beantragen."



Darüber hinaus sei es an der Zeit, die Straßenbaumkampagne zu evaluieren und zu verbessern, so Altug, denn auch hier seien die Spenden rückläufig. Man müsse zum Beispiel landeseigene Unternehmen als Unterstützer stärker einbeziehen. "Wenn die Gesobau - wie in der vergangenen Woche geschehen – einmal fünf Bäume spendet, dann ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein."

Aber auch private Spender müssten wieder stärker motiviert und in Pflanzung und Pflege einbezogen werden. Denn schließlich liebten die Berliner ihre Bäume. Am 1. Mai kann für die nächste Pflanzung im Herbst gespendet werden. Dazu Altugs Aufforderung: "Spenden Sie für neue Straßenbäume, für mehr Grün in Berlin – es ist unsere Stadt!"