Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ihre Ermittlungen gegen die Autovermietung Sixt wegen möglichen Stimmenkaufs beim Volksbegehren für den Flughafen Tegel eingestellt. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit, nachdem zunächst "Bild" und "B.Z." berichtet hatten. Ein konkreter Täter habe nicht ermittelt werden können.

Sixt hatte mit 10-Euro-Gutscheinen für Unterstützung des Volksbegehrens geworben, die Aktion aber nach heftiger Kritik eingestellt. Die Landeswahlleitung in Berlin erstattete Anzeige gegen das Unternehmen wegen des Verdachts der Wählerbestechung.



Ziel des Volksbegehrens ist es, den Flughafen Tegel auch nach Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports BER weiterzubetreiben. Inzwischen steht fest, dass es erfolgreich war und nun - voraussichtlich am Tag der Bundestagswahl am 24. September - ein Volksentscheid folgt.