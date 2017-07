Video: Brandenburg aktuell | 07.04.2017 | Frauke Niemeyer | Bild: dpa-Zentralbild/Hirschberger

Volksentscheide sollen erleichtert werden - Bürgerinitiativen kämpfen für mehr Mitbestimmung

07.04.17 | 20:10 Uhr

Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg sollen Volks- und Bürgerentscheide erleichtert werden. Während am Freitag ein entsprechendes Begehren einer Berliner Bürgerinitiative vom Senat nur als teilweise zulässig eingestuft wurde, stellte ein breites Bündnis in Brandenburg zwei ähnlich ausgerichtete Initiativen vor.

Das von einer Berliner Bürgerinitiative angestrengte Volksbegehren für verbindlichere und faire Volksentscheide ist nach Ansicht der Senatsinnenverwaltung nur teilweise zulässig. Die Initiatoren könnten ihren Gesetzentwurf nun nachbessern und ihn erneut zur Prüfung vorlegen, teilte die Verwaltung am Freitag nach Prüfung des Begehrens mit. Tun sie das nicht, wird der Senat den Entwurf dem Verfassungsgerichtshof des Landes vorlegen - nur er ist befugt, endgültig die Unzulässigkeit eines beantragten Volksbegehrens festzustellen.

Niedrigere Hürden und Zusammenlegung mit Wahlen

Die Initiative "Volksentscheid retten" hatte im Juli 2016 rund 70.000 Unterschriften bei der Innenverwaltung eingereicht. Damit schaffte sie die erste Hürde zur offiziellen Einleitung eines Volksbegehrens. Ziel der Initiative sind niedrigere Hürden für Volksbegehren und Volksentscheide sowie die regelmäßige Zusammenlegung von Volksentscheiden mit Wahlen. Diese Punkte stufte die Innenverwaltung nun als zulässig ein. Das Ansinnen, dem Abgeordnetenhaus die Änderung von per Volksentscheid verabschiedeten Gesetzen durch eine erneute Unterschriftensammlung zu erschweren, verstößt hingegen laut Innenverwaltung gegen das Grundgesetz. Es sei nicht mit dem verbindlich vorgegebenen Prinzip der repräsentativen Demokratie vereinbar, hieß es. Das Volksbegehren ist das erste in der Landesgeschichte, das auf eine Verfassungsänderung ausgerichtet ist.

In Brandenburg starten zwei Volksinitiativen

Ebenfalls am Freitag hat der Verein "Mehr Demokratie" zwei Volksinitiativen gestartet, die den Brandenburgern die Mitbestimmung bei politischen Entscheidungen erleichtern sollen. Ziel sei es, die hohen formalen Hürden für Volks- und Bürgerbegehren in Brandenburg deutlich zu senken, sagte Vereinssprecher Oliver Wiedmann am Freitag beim Start der Kampagne in Potsdam.

Bei der ersten Initiative geht es darum, dass die für Volksbegehren auf Landesebene notwendigen 80.000 Unterschriften künftig auf der Straße gesammelt werden können. Bislang müssen die Bürger sie in Amtsstuben oder per Briefwahl abgeben. "Etwa jedes halbe Jahr startet in Brandenburg mittlerweile eine Volksinitiative auf Landesebene", sagte Wiedmann. "Doch bislang kam noch kein Volksbegehren bis zum Volksentscheid." Auch das Quorum ist dem Verein eigentlich zu hoch, allerdings wäre für eine Absenkung eine Verfassungsänderung nötig.

Bei Bürgerentscheiden sollen 15 Prozent ausreichen

Für Bürgerbegehren und -entscheide in Städten und Gemeinden, also auf kommunaler Ebene, wäre eine Neuregelung dagegen einfacher. Hier sind dem Verein die Vorgaben ebenfalls zu hoch. Deshalb fordert die zweite Initiative, dass künftig bereits ein Quorum von 15 Prozent (Bürgerentscheide) bzw. 5 Prozent (Bürgerbegehren) der Wahlberechtigten ausreichen soll - bislang musste bei Bürgerentscheiden ebenso wie bei Volksentscheiden ein Viertel zustimmen, bei Bürgerbegehren waren es 10 Prozent. Zudem soll bei den kommunalen Entscheiden das mögliche Themenfeld erweitert werden. So sollen die Bürger auch über Finanzen und Bebauungspläne abstimmen dürfen, was bislang nicht möglich ist. "Dabei sind gerade Bebauungspläne zentrale Konfliktfelder in den Gemeinden", erläuterte Wiedmann.

Breites Bündnis steht hinter der Volksinitiative

Der Verein hat nun sechs Monate Zeit, um zunächst 20.000 Unterschriften zu sammeln. Das Anliegen wird von zahlreichen Bürgerinitiativen, Vereinen sowie von den Grünen und den Freien Wählern unterstützt, die sich in dem breiten Bündnis "Wir entscheiden mit" zusammengetan haben. Das Volksbegehren wird darüber hinaus vom Kreisverband der Linke in Oberhavel sowie der Linksjugend Brandenburg unterstützt. Auch die AfD-Fraktion Brandenburg bekundete in einer Pressemitteilung ihre Unterstützung für das Anliegen. Man werde "die Volksinitiative zur Stärkung der direkten Demokratie in Brandenburg nach Kräften unterstützen", heißt es. Das Bündnis legt darauf allerdings wenig Wert und distanziert sich ausdrücklich: "Von Seiten des Bündnisses gibt es keine Zusammenarbeit mit der AfD", betonte Sprecherin Regine Auster.