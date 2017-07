Helmut Krüger Potsdam Freitag, 07.04.2017 | 18:50 Uhr





Gegen falsche Freunde ist kein Kraut gewachsen.

Sollte genau das glatte Gegenteil davon gemacht werden, was die AfD gerade in ihrem Parteiprogramm hat, würden sich Demokraten in der Tat zum Spielball der AfD machen.



Also einfach das machen, wovon der jeweilige Mensch und die eigene Vereinigung überzeugt ist, unabhängig davon, wer sonst noch seine Meinung dazu gibt. Meine habe ich gerade dazu gegeben: Alles für eine inhaltliche Weiterentwicklung der Demokratie, nichts dafür, dass Populisten wie bspw. auch in Heidenau sinnvolle Dinge basisdemokratisch ad absurdum führen könnten, soweit sie die Gelegenheit dazu bekämen. Wegen der mangelnden Unterscheidung zwischen Demokratie im qualitativen Sinne und im quanitativen Sinne werde ich übrigens nicht unterschreiben. Die Unterscheidung müsste ziemlich klar gezogen werden.



Deutschland ist geprägt von Lagern, in der Schweiz übrigens sind alle großen Gruppierungen an der Regierung beteiligt.