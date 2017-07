Bezirke finden keine Firmen für Sanierung maroder Schulen ?

Der Senat will die maroden Berliner Schulen sanieren. In diesem Jahr soll es dafür zusätzliches Geld geben aus dem Sonderinvestitions-Topf SIWANA . Auch in den beiden vergangenen Jahren hat der Senat aus diesem Sonderinvestitionsprogramm schon mehr Mittel für die Schulsanierung bereitgestellt. Doch obwohl Schulen dringend darauf warten, dass bei ihnen die Sanierung startet, wurden aus diesem Etat bisher nur 15 Millionen Euro von knapp 80 Millionen Euro abgerufen, die zur Verfügung gestanden hätten.

Der Schulstadtrat in Mitte, Carsten Spallek (CDU), hat eine lange Liste von Schulen vor sich, an denen Schuldächer, -fenster oder -sporthallen instand gesetzt werden müssen. Er beziffert den Sanierungsbedarf in seinem Bezirk auf 276 Millionen Euro. Das zusätzliche Geld vom Land führe allerdings nicht dazu, dass nun auch gleich alle Sanierungen starten können. Denn dafür meldeten sich auf Ausschreibungen deutlich weniger Baufirmen als noch vor einigen Jahren, so Spallek. Und sie seien oft schon ausgebucht. "Wenn die Auftragsbücher voll sind, dann nehmen sie nur wenige Angebote an, oder wir haben teilweise den Eindruck, dass Abwehr-Angebote erstellt werden", so der Stadtrat. Das merke man daran, dass diese deutlich überteuert seien.

Wenn zu teure oder gar keine Angebote eingehen, kann es länger dauern, Firmen für eine Schulsanierung zu finden, weil eine Ausschreibung dann wiederholt werden muss. Auch in Reinickendorf bewerben sich teilweise nur wenige Firmen, um Schulen zu sanieren, sagt die Bezirksbaustadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU). "Es zeigt sich, dass in Berlin die Bauwirtschaft boomt. Wir haben bei einem Projekt zehn Firmen im Bereich Elektro gebeten, ein Angebot abzugeben und haben überhaupt nur ein einziges Angebot erhalten. Das heißt, dass die Auftragsbücher offenbar so gut gefüllt sind, dass gar keiner darauf wartet, dass wir jetzt auch noch kommen mit unseren Aufträgen", so Schultze-Berndt.

Engpässe erlebt sie auch beim Personal, das in ihrem Bezirk die Schulsanierung betreuen soll. Zwar hat das Land zusätzliche Stellen bewilligt, aber "jetzt ist das nächste Problem, diese Mitarbeiter zu finden, wenn zwölf Bezirke je acht Stellen ausschreiben in den bauenden Bereichen". 96 Stellen seien nicht so einfach zu besetzen, so die Stadträtin. "Zumal die potenziellen Mitarbeiter die Auswahl haben, ob sie zum Bezirk, zum Land, zum Bund oder zu den landeseigenen Betrieben gehen." All diese dürften deutlich bessere Gehaltsgruppen anbieten als es die Bezirke können, gibt sie zudem zu Bedenken.