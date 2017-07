Der Generalsekretär des Caritasverbandes Georg Cremer forscht seit Jahren über das Thema "Armut in Deutschland" – und schaut damit auch darauf, welche Gruppen am stärksten von Armut betroffen sind: "Egal, welche Erhebung wir nutzen: Die Risikogruppen sind immer dieselben. Menschen, die keinen ausreichenden Zugang zum Arbeitsmarkt haben, Arbeitslose, insbesondere Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende und Menschen mit geringen beruflichen Qualifikationen. Der Zugang zu Beschäftigung ist zentral für Armutsprävention." Mit einer Ausnahme, so Cremer: Bei Familien mit drei und mehr Kindern sei das Armutsrisiko doppelt so hoch, ebenso bei Menschen mit Migrationshintergrund. Und dann gebe es noch die Gruppe derjenigen, die in extremer Armut leben und Menschen in aufenthaltsrechtlicher Illegalität, "um die es, wie ich finde, sehr still ist in der Armutsdebatte".

Doch entgegen der weit verbreiteten Meinung, Hartz IV habe zu einem Anstieg der Armut geführt, zeigt Cremer, dass die Armutszahlen bereits zwischen 1998 und 2005 in die Höhe gingen – also vor der Einführung von Hartz IV. Dass die Schere zwischen Arm und Reich erst danach immer weiter auseinandergehe, ließe sich, zumindest im Bundestrend, nicht belegen. Und Berlin? Der Anteil der Grundsicherungsempfänger im Alter sei in Berlin mit 5 Prozent sehr viel höher als im übrigen Deutschland, da liege der Anteil bei 3 Prozent. Aber eine allgemeine Anhebung des Rentenniveaus entlaste arme Rentner nicht, weil die Rentenerhöhung mit ihrer Grundsicherung verrechnet werde: "Also wenn man über Altersarmut spricht, dann muss man auch politische Vorschläge machen, die die Armen erreichen." Daher schlägt die Caritas vor, die Grundsicherung für die Rentner gezielt um 60 Euro anzuheben. Armutspolitik müsse aber mehr als nur Transferleistungspolitik sein, sagte Cremer, es gehe auch um eine veränderte Bildungspolitik, wenn man dauerhaft etwas gegen Armut tun wolle.

Die Antwort von Berlins Sozialsenatorin Breitenbach klingt in vielen Punkten wie Politik von der Oppositionsbank. Die Schere zwischen Arm und Reich gehe sehr wohl auseinander, behauptete sie – ohne das mit Zahlen zu belegen. Viele Probleme blende Cremer einfach aus: Berlin habe viele prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die später zu Armut im Alter führen würden. Und wer immer nur befristete Arbeitsverträge bekäme wie junge Berufsanfänger, könne keine Familie planen. Konzepte dagegen stellte Breitenbach jedoch nicht vor: "Wir sind die Stadt der Alleinerziehenden, wir haben unglaublich viele junge, gut qualifizierte allein erziehende Frauen, die keine Chance haben." Gegen diese strukturelle Diskriminierung gelte es, Maßnahmen zu entwickeln, da sei sie mit den Arbeitsagenturen im Gespräch. Ebenso für Bewerber mit Migrationshintergrund, die erwiesenermaßen geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätten. Hartz IV Empfänger sollten besser ausgestattet werden, so die Sozialsenatorin, und der Mindestlohn: müsste eigentlich auf 12 Euro erhöht werden.

Am 6. April hat der Caritasverband für das Erzbistum Berlin zu einem Werkstattgespräch unter dem Titel "Boomt die Armut in Berlin und Deutschland?" geladen. Auf dem Podium diskutierten Elke Breitenbach, Berliner Sozialsenatorin (Die Linke) und Georg Cremer, Generalsekretär des Deutschen Caritasverbands.

Cremer sieht das anders. Bei einer Erhöhung des Mindestlohns sieht er Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt. "Diese Debatte hatten wir schon bei einem Mindestlohn von 8 Euro fünfzig, da wurde vorausgesagt, was für schlimme Dinge passieren werden. Aber die sind alle nicht eingetreten", hält Breitenbach dagegen. Ein weiteres Thema für die Sozialsenatorin: Wohnungslose in Berlin, vor allem aus Osteuropa: "Wir haben jetzt keine Zahlen, aber wir reden nicht von einer kleinen Gruppe. Wenn Sie in Berlin durch die Straßen gehen, dann werden Sie feststellen, das ist eine ausgesprochen große Gruppe von Menschen, die hier lebt." Auch für sie will sie Mittel bereitstellen.

Doch was will die Sozialsenatorin Konkret in 2017 umsetzen? "Für mich ist ein zentraler Punkt, dass wir 2017 die AV Wohnen, also die Regelung für die Kosten der Unterkunft, so verändern, dass die Menschen erstens ihre Miete zahlen können, und die Differenz zwischen dem, was sie vom Amt kriegen und dem, was sie selbst zahlen, nicht immer größer wird." Darüber hinaus wolle sie die Kosten für das Sozialticket senken.

Zu vielen Punkten aber hatte die Sozialsenatorin keine überzeugenden Antworten, etwa zum Armutsrisiko für kinderreiche Familien und Alleinerziehende sowie zu den prekären Arbeitsverhältnissen in der Kreativ-Wirtschaft. Sie verwies dazu auf den Koalitionsvertrag, in dem das Vorhaben festgeschrieben sei, diese Themen anzugehen. Viel könne man aber auf Landesebene nicht tun: Bei Mindestlohn, Tarifbindung oder Kindergeld hoffe sie etwa auf eine Änderung der Machtverhältnisse im Bund durch die Wahl im September. Alles in allem argumentierten beide Seiten, Caritas und Senatorin, für eine Linderung der Armutssymtome durch mehr Transferleistungen. Nachhaltige Konzepte, die Armut verhindern – davon war wenig zu hören.