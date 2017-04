Hauseigentümer Alexander Skora vermutet hinter dem Angriff Gegner des neu eröffneten Fantastic Foxhole Hostels in seinem Hinterhof. "Die meisten Leute, die jetzt anfangen Hostels zu verdammen, die wohnen bestimmt selbst in Hostels, wenn sie reisen", sagt er. "Aber bei sich in der eigenen Straße wollen sie bitte kein Hostel."

Die Bürgerinitiative Weserkiez kämpft bereits seit Jahren gegen steigende Mieten und soziale Verdrängung im Kiez - der Partytourismus trage dazu bei. Er habe mit den Vorbesitzern der Szenebar "Fuchs und Elster" angefangen und könnte mit Wittenborns Geschäftsmodell zunehmen: Partybar und 12-Bett-Zimmer zu 20 Euro pro Person. Das sei eine weitere Abwärtsspirale, meint Katharina Wolff von der Bürgerinitiative. "Auch von der Preislage her geht es genau um das Abgreifen einer Partystruktur, die es hier schon gibt", sagt Wolff. "Schaut man in den Simon-Dach-Kiez, dann muss man sagen: Da wurde zu spät reagiert."



Die "Ver-Simon-Dach-isierung": Eine Wortschöpfung, mit der die Anwohner auf ein berlinweites Problem aufmerksam machen wollen. Entwicklungen wie in Friedrichshain und Kreuzberg will auch Stadtrat Biedermann verhindern. Eine große Herausforderung für das kleinste Stadtentwicklungsamt Berlins. Nicht weggucken, keinen "Wildwuchs" zulassen, sollte die Strategie sein, sagt Biedermann. Also das, was in anderen Bezirken in der Vergangenheit der Fall gewesen sei.