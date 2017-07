Interview | Präsidentin deutscher Unternehmerinnen zu "W20"-Gipfel - "Wir erwarten nichts von Ivanka Trump speziell"

25.04.17 | 12:18 Uhr

Viele starke Frauen sind seit Dienstag wegen des "Woman20"-Gipfels zu Besuch in Berlin: Maxima, Königin der Niederlande, die Kanzlerin - und auch Ivanka Trump, die Tochter des US-Präsidenten. Was versprechen sich die Veranstalterinnen von so viel Prominenz?



Seit Dienstag läuft in Berlin der zweitägige "Woman 20"-Gipfel (W20) – der offizielle Dialog frauenpolitischer Interessenvertreterinnen mit der G20. Das Treffen in Berlin ist hochkarätig besetzt. Neben Bundeskanzlerin Merkel und der niederländischen Königin Maxima nimmt auch Ivanka Trump teil, die Tochter des US-Präsidenten. Die Präsidentin des Verbands deutscher Unternehmerinnen, Stephanie Bschorr, die das Treffen mitorganisiert hat, fordert eine bessere Vernetzung von Frauen.

Zur Person Präsidentin des Verbands deutscher Unternehmerinnen - Stephanie Bschorr Stephanie Bschorr ist seit 2012 die Präsidentin des Verbands deutscher Unternehmerinnen. Die Rechstanwältin und Steuerberaterin vertritt demnach die Interessen von Unternehmerinnen gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

rbb: Frau Bschorr, Sie sagen, Frauen seien ein wichtiges Wachstumspotenzial der Wirtschaft. Was meinen Sie damit?

Stephanie Bschorr: Wir haben alleine in den entwickelten Staaten die am besten ausgebildete Generation. Es gibt jedoch sehr viele Frauen, die in Deutschland in Teilzeit arbeiten. Und wir haben viele Frauen, die auf der mittleren Management-Ebene wegen der fehlenden Infrastruktur wieder überwiegend ins Familienleben gehen. Wir haben das Potenzial – das ist nachweisbar. Und wenn wir das weltweit voll heben – dazu gibt es Studien – dann könnten wir bis 2030 das Bruttosozialprodukt um das, was im Moment von China und den USA erwirtschaftet wird, steigern. Allein das zeigt, wo wir hinkönnten.

Warum sind wir nicht schon viel weiter damit, dieses "Wachstumspotenzial Frau" zu heben?

Weil es einen tiefgreifenden Kulturwandel erfordert – in jedem Land anders, je nachdem, wo das Land steht. Das gilt auch für die G20-Länder. Aber der Wandel wäre in jedem Land nicht minder krass.

Was kann ein Treffen wie der "Women 20"-Gipfel – wo sich viele Frauen treffen, die es ja schon geschafft haben – erreichen?

Wir glauben fest daran, dass wir uns auf ganz breiter Ebene zu diesem Prozess austauschen müssen. Wenn wir wirklich etwas schaffen wollen, dann schaffen wir das nur zusammen. Da brauchen wir natürlich auch die Männer im Boot. Das ist ja gar keine Frage. Deshalb denke ich, dass wir uns vernetzen müssen. Wir müssen uns über "Best Practice" und über Vorbilder, "Role Models", austauschen. Und wir müssen weltweit schauen, wo das jeweilige Land steht und wie wir zusammen nach vorne kommen.

Die Gästeliste für "Women 20" ist sehr lang. Viele Frauen in Spitzenpositionen nehmen daran teil. Auf eine Frau werden die Kameras sicher ganz besonders gerichtet sein: auf Ivanka Trump, die Tochter des US-Präsidenten. Welchen Impuls erwarten Sie von ihr?

Ganz ehrlich: Was wir brauchen ist Öffentlichkeit. Dieses Thema braucht Öffentlichkeit. Ich sagte ja schon, wir brauchen einen Kulturwandel und der braucht Öffentlichkeit und Diskussion. Er braucht den Diskurs. Das erwarten wir uns. Aber nicht von Ivanka Trump speziell. Sondern von allen, die kommen. Es ist natürlich auch eine riesige Freude, dass Königin Maxima kommt und uns beziehungsweise die Idee durch ihren Besuch aufwertet. Oder die Kanzlerin. Sie kommt zum dritten Mal. Das sind Dinge, die wir definitiv nicht erwartet haben. Daran merken wir, dass das Ganze Fahrt aufnimmt und einen Drive nimmt, der über das hinausgeht, was wir erhofft haben. Darauf wollen wir weiter setzen. Dadurch kriegen wir Öffentlichkeit. Und hoffentlich auch den Diskurs.

Was muss bei diesem Treffen mindestens erreicht werden, was ist Ihr Ziel?

Unser Ziel ist, dass unsere wesentlichen Forderungen und Empfehlungen Teil der "G20"-Verhandlungen werden. Dass wir am besten noch schriftlich verankert werden mit unseren Ideen. Und dass der ganze Gender-Prozess und die gleichberechtigte Teilnahme von Frauen am Wirtschaftsleben ein massiver Faktor der G20-Verhandlungen wird und bleibt. Es geht uns auch um die Nachhaltigkeit dieses Prozesses.

Sie sind selbst Unternehmerin. Wo sehen Sie die größten Defizite im Moment?

Ich sehe sie darin, dass unsere Arbeitswelt insgesamt sehr männlich dominiert ist. Dass immer noch sehr männlich assoziierte Eigenschaften abgefragt werden mit Dingen, die mit Karriere in Verbindung gebracht werden. Dass es eben gerade auch in unserem Land – anders als zum Beispiel in Skandinavien - keineswegs selbstverständlich ist, dass Väter sich um Kinder kümmern und dass Frauen Karriere machen - ohne dass sie stigmatisiert werden. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Leon Stebe, Inforadio