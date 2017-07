Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 05.04.2017 | 20:13 Uhr

Mit Zahlen lässt sich alles und zugleich nichts erklären. Die Jahresmitteltemperatur in Deutschland mag ähnlch hoch sein wie in einem der vielen afrikanischen Ländern und doch ist das Temperaturgefüge völlig unterschiedlich. Sprich: die Spannweite der Werte.



So auch in Reinickendorf: Wir finden endlose Großwohnsiedlungen wie das Märkische Viertel, wir finden Villenviertel und außerordentlich gute Lagen abseits jeglicher Flugrouten und wir finden massiv Wohnbevölkerung innerhalb der Einflugschneise.



Dass "die" Reinickendorfer überproportional für die Offenhaltung von Tegel gestimmt hätten, sagt nur etwas aus über die Gesamtheit der eingegangenen Unterschriften, weil das die Basis ist, nicht aber sagt es etwas aus über "die" Reinickendorfer.



Dass in Potsdam überdurchschnittlich viele qualitativ hochwertige Hausboote liegen, stimmt ebenso, wie dass in Potsdam die Partei Die Linke überdurchschnittl. Stimmzahlen aufweist. Sind nun die Personengruppen identisch?