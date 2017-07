Finanzplanung des Senats - In diese zehn Projekte investiert Berlin das meiste Geld

Nach Jahren des Sparens hat der Berliner Senat den Geldhahn aufgedreht. Nun wird geklotzt: Insgesamt 2,1 Milliarden Euro investiert er in fast 800 Vorhaben. Eine Übersicht mit den zehn größten Projekten der kommenden Jahre.



Die Berliner Senatsverwaltung hat viel vor: Insgesamt 2,1 Milliarden Euro investiert sie im Zeitaum zwischen 2016 und 2019 in Berlin. Im rbb|24-Investitionsatlas kann sich jeder ein Bild von den 785 Vorhaben machen. Das reicht von der Sanierung der denkmalgeschützten Urnenanlage des Krematoriums Baumschulenweg für 98.000 Euro bis zum Bau eines neuen Hallenbades in Mariendorf für rund 23 Millionen Euro. Die wirklich großen Brocken machen zehn Projekte aus, die in den nächsten vier Jahren mehr als eine halbe Milliarde Euro kosten werden.



1. Staatsoper: 140 Millionen Euro

Mit vierjähriger Verspätung soll die Staatsoper im Oktober 2017 endlich eröffnet werden. Die Baukosten der Grundinstandsetzung und Sanierung stiegen von geplanten 239 Millionen auf insgesamt 400 Millionen Euro. Deshalb muss der Senat in der aktuellen Legislaturperiode nochmals 140 Millionen Euro zuschießen. Ein Untersuchungsausschuss hatte sich mit dem Bauskandal befasst. Am 3. Oktober wird mit den "Faust-Szenen" von Robert Schumann, dirigiert von Daniel Barenboim und inszeniert von Intendant Jürgen Flimm eröffnet. Investitionen 2016-2019: 140 Millionen Euro, Gesamtsumme: 400 Millionen Euro.



2. Zukunftsstandardort Tegel: 70 Millionen Euro

Noch landen und starten am Flughafen-Tegel die Flugzeuge, noch ist der BER von der Eröffnung weit entfernt. Doch schon längst laufen im Hintergrund die Planungen, was mit dem Gelände in Tegel geschehen soll: Gebäude für Büros und Industrie, Wohnungen, die Beuth-Hochschule und Grünflächen sind geplant. Für die Zeit 2016 bis 2019 ist bereits ein 70 Millionen Euro schwerer Zuschuss zur Entwicklung des Zukunftsstandortes beschlossen. Investitionen 2016-2019: 70 Millionen Euro, Gesamtsumme inklusive Beuth-Hochschule: 176 Millionen Euro



3. Tempelhofer Feld: 53,8 Millionen Euro

Schon wieder ein ehemaliger Flughafen: Für die Entwicklung des Tempelhofer Feldes hat die Senatsverwaltung 53,8 Millionen Euro an Zuschüssen vorgesehen. Im ehemaligen Flughafengebäude soll ein Creative District, ein kulturelles Zentrum, entstehen. Das Dach soll als Besuchergalerie zugänglich werden und in den Hangar 7 soll das Allierten-Museum einziehen. Investitionen 2016-2019: 53,8 Millionen Euro, Gesamtsumme: unbekannt

4. Internationales Congress Centrum Berlin (ICC): 50 Millionen Euro

200 Millionen Euro sind für die Sanierung des Internationalen Congress Centrums in der Nähe des Funkturms eingeplant, im Zeitraum 2016 bis 2019 schlägt sie mit 50 Millionen Euro zu Buche. Doch die Sanierung könnte deutlich teurer werden: bis zu 290 Millionen Euro. Hier kann man ins Innere des Kongresszentrums blicken. Investitionen 2016-2019: 50 Millionen Euro, Gesamtsumme: 200-290 Millionen Euro

5. Erweiterung Humboldt-Universität: 42 Millionen Euro

Am Standort Adlershof bekommt die Humboldt-Universität für den Umbau und die Erweiterung eines Forschungsbaus für Hybrid-Systeme 42 Millionen Euro vom Land Berlin. In unmittelbarer Nähe zu den Instituten für Physik und Chemie soll das moderne Gebäude Platz für 140 Wissenschaftler bieten. Investitionen 2016-2019: 42 Millionen Euro, Gesamtsumme: 44,4 Millionen Euro



6. Sanierung Hochhauskomplex der Charité: 41 Millionen Euro

Die Sanierung des 21-stöckigen Bettenhochhauses der Charité ist bereits fertig. In der Investitionsplanung für 2016 bis 2019 taucht es mit 41 Millionen Euro auf. Die Gesamtkosten von 202 Millionen Euro wurden eingehalten. Das sanierte Hochhaus bietet Platz für 615 Betten und im neuen Anbau sind Rettungsstelle, 15 OP-Säle und Intensivmedizin untergebracht. Zuletzt gab es Berichte, dass der OP-Trakt zu klein geraten sei. Investitionen 2015-2019: 41 Millionen Euro, Gesamtsumme: 202 Millionen Euro



7. Grundsanierung des Instituts für Chemie der FU: 34 Millionen Euro

Errichtet in den 1970er Jahren muss das Gebäude des Instituts für Chemie an der Freien Universität im Bezirk Steglitz-Zehlendorf grundsaniert werden. Der Grund: Der Energieverbrauch ist unverhältnismäßig hoch und Brandschutz sowie Gebäudetechnik sind nicht mehr auf dem neuesten Stand. Das Gebäude wird bis auf den Rohbau zurückgebaut, so dass nur noch das Betonskelett vorhanden ist, um es dann moderner wieder aufzubauen. Das Land Berlin investiert bis 2019 rund 34 Millionen, die Gesamtksoten machen 97 Millionen Euro aus. Investitionen: 34 Millionen Euro, Gesamtsumme: 97 Millionen Euro



8. Erweiterung des Bauhausarchivs: 34 Millionen Euro

Das von Walter Gropius entworfene Haus wurde 1979 eröffnet und besitzt wohl die umfangreichste Sammlung zur Geschichte des Bauhauses. Mittlerweile genügt es den Anforderungen an ein Museum, welches auch ein Archiv enthalten soll, nicht mehr. Deshalb ist ein Erweiterungsbau geplant. In der Periode 2016 – 2019 sollen dafür 34 Millionen Euro ausgegeben werden, insgesamt werden es 56,2 Millionen Euro sein. Investitionen: 34 Millionen Euro, Gesamtsumme: 56,2 Millionen Euro

9. Renovierung des Hauptgebäudes der HU: 32 Millionen Euro

Das Hauptgebäude der altehrwürdigen Humboldt-Universität am Standort Unter den Linden wird innen und außen bei laufendem Betrieb saniert. Der Grund für die Bauarbeiten sind massive Schäden an der Gebäudehülle. Außerdem muss die Haustechnik erneuert und der Brandschutz auf heutige Standards gebracht werden. Dafür hat die Stadt Berlin bis 2019 32 Millionen Euro vorgesehen, insgesamt kostet das ganze Projekt 47 Millionen Euro. Investitionen 2016-2019: 32 Millionen Euro, Gesamtsumme: 47 Millionen Euro



10. Kooperative Leitstelle der Polizei und Feuerwehr: 30,5 Millionen Euro

Das Projekt wurde im Jahr 2012 mit dem Ziel initiiert, die Zusammenarbeit der beiden Behörden zu vereinfachen. Die alte Koalition aus SPD und CDU verständigte sich auf den Neubau an der Gallwitzallee in Lankwitz. Außerdem soll die bisherige Leitstelle der Feuerwehr in Charlottenburg modernisiert werden. Das Ziel ist, die Behörden unter Beachtung des Datenschutzes besser und zuverlässiger zu vernetzen. Investitionen: 30,5 Millionen Euro Gesamtsumme: 87,6 Millionen Euro

