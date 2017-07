Audio: rbb | 06.04.2017 | Thorsten Gabriel | Bild: dpa/Britta Pedersen

Berufungsverhandlung gegen Zweckentfremdungsverbot - Berliner Ferienwohnungsbetreiber kämpfen wieder vor Gericht

06.04.17 | 06:53 Uhr

Für die einen ist es der reine Segen, andere verteufeln es: das Verbot, private Wohnungen in Berlin ohne Genehmigung an Touristen zu vermieten. Im dem erbittert geführten Streit soll nun das Oberverwaltungsgericht ein Machtwort sprechen. Von Thorsten Gabriel

Der Streit um Ferienwohnungen in Berlin geht in die nächste Runde: Am Donnerstag befasst sich das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit jener Verordnung, das viele Emotionen in Berlin hochkochen lässt: das Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum. Die eine Seite sieht dadurch das Tourismusgeschäft bedroht, während die andere auf den angespannten Wohnungsmarkt verweist.



Dabei war für die Berliner Richter im vergangenen Jahr die Sache klar: "Das Verwaltungsgericht hat entschieden, dass die Regelungen über die Zweckentfremdung verfassungsgemäß sind", verkündete Gerichtssprecher Stephan Großcurth nach der Verhandlung im Juni.

Kläger sehen sich ungerecht behandelt

Vier Kläger - Ferienwohnungsbesitzer und -anbieter - hatten das Berliner Zweckentfremdungsverbot gleich von mehreren Seiten ins Visier genommen. Dass Ferienwohnungen quasi nur noch in Ausnahmefällen genehmigt würden, schränke sie in ihrem Gewerbe erheblich ein und bedrohe sie in ihrer Existenz, war eines der Argumente.



Ein zweites Argument: Sie fühlten sich ungerecht behandelt gegenüber anderen gewerblichen Nutzern von Wohnungen, die nämlich seitdem weitermachen dürfen wie bisher. Auch hier hatte das Gericht festgestellt: alles rechtens so. "Es war die Rede davon, dass man unterscheiden muss zwischen Arzt- und Anwaltspraxen etwa, die für eine längere Nutzungsdauer vermietet sind - und solchen für kurzfristige Zwecke, nämlich Ferienwohnungen", erklärte Gerichtssprecher Großcurth damals. "Das sind zwei unterschiedliche Sachverhalte, die der Gesetzgeber dann auch entsprechend unterschiedlich regeln durfte."

Gericht bestätigte Mangel an Wohnraum

Die Reaktionen auf dieses Urteil fielen seinerzeit erwartungsgemäß aus. Stephan von Dassel, damals Bezirksstadtrat, heute Bezirksbürgermeister von Mitte, zeigte sich hinterher erleichtert: "Wir sind natürlich sehr froh, insbesondere weil ja auch die Frage in die Debatte spielt: Gibt es überhaupt eine Wohnraum-Mangellage in Berlin?" Für Mitte wäre es fatal gewesen, so der Grünen-Politiker, wenn dem Innenstadt-Bezirk erklärt worden wäre, dass es keinen Mangel an Wohnungen gibt.



Denn auch dies hatten die Kläger angezweifelt. Der Senat habe den Wohnungsmangel in der Hauptstadt nicht seriös nachgewiesen, hieß es. Doch, habe er - konterte das Gericht.



Der Streit wird weitergehen

Entsprechend niedergeschlagen zeigte sich denn auch einer der Kläger im Anschluss an die Verhandlung. Stephan La Barré, der in Mitte mehrere Ferienwohnungen angeboten hatte und teils noch anbietet: "Es ist eine Katastrophe", stellte er fest. "Wir waren der festen Überzeugung, dass wir die besseren Argumente hatten und waren auch der Meinung, dass sich das in der Gerichtsverhandlung deutlich gezeigt hat."



Er gehört nun zu jenen, die darauf hoffen, in zweiter Instanz Erfolg zu haben. Doch ganz gleich, ob die Oberverwaltungsrichter der Ansicht der Verwaltungsrichter folgen oder nicht: Auch die Verhandlung am Donnerstag bleibt nur ein weiterer Schritt auf dem Weg durch die Instanzen. Beide Seiten zeigen sich fest entschlossen, weiter zu kämpfen.



Die Politik beobachtet all das mit hohem Interesse. In Kreisen der rot-rot-grünen Koalition wird derzeit über eine weitere Verschärfung diskutiert. Unter anderem wird überlegt, die angedrohten Bußgelder bei Verstößen gegen das Gesetz von derzeit maximal 100.000 Euro auf 500.000 Euro zu erhöhen.

Sendung: Inforadio, 06.04.2017, 06.40 Uhr