In den fünf Berliner Kinderschutzambulanzen sind seit ihrer Gründung vor einem Jahr rund 360 Kinder wegen des Verdachts auf Kindeswohlgefährdung vorgestellt worden. Sylvester von Bismarck ist Kinderarzt im Vivantes-Klinikum Neukölln. Er schaut sich Kinder an, die das Jugendamt hierher in die Kinderschutzambulanz schickt, weil man sich im Amt nicht sicher ist, ob eine Verletzung auf eine Kindeswohlgefährdung hindeutet. "Das kann vom blauen Fleck gehen bis zu Striemen, wo jemand mit einem Handykabel geschlagen worden ist, bis zu Knochenbrüchen", so von Bismarck.

366 Kinder haben er und seine Kollegen an den vier anderen Berliner Kinderschutzambulanzen untersucht. Am häufigsten wegen des Verdachts körperlicher Misshandlung, aber auch um zu klären, ob die Kinder möglicherweise missbraucht oder vernachlässigt wurden.