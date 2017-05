Mit Demonstrationen in Berlin und mehreren Brandenburger Städten fordern die Gewerkschaften am Maifeiertag mehr soziale Gerechtigkeit ein. Bei einer Aktion in Eberswalde soll es ganz konkret um bedrohte Jobs gehen.

Die Hauptdemo startete um 10 Uhr am Hackeschen Markt. Die Route führt vom Sammelplatz an der Spandauer Straße/Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße Straße über den Mühlendamm, die Gertraudenstraße, Leipziger Straße, Potsdamer Platz, Ebertstraße zum Platz des 18. März. Hier soll gegen 11.30 Uhr eine Kundgebung stattfinden.

Unter dem Motto "Wir sind viele, wir sind eins!" wollen die Teilnehmer für eine soziale, tolerante, demokratische und solidarische Gesellschaft in Deutschland und in Europa eintreten. Bei der zentralen Kundgebung wird die DGB-Bundesvizevorsitzende Elke Hannack sprechen. Auch ein Grußwort von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) wird erwartet.

Nach der Veranstaltung lädt der DGB zum Maifest auf der Straße des 17. Juni. Veranstaltungsschluss ist 20 Uhr.



Neben der Hauptkundgebung in Berlin ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund auch in vielen Städten Brandenburgs zu Demos und Kundgebungen auf. Aktionen sind den Angaben zufolge unter anderem in Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) geplant. In Frankfurt (Oder) wird wegen des gleichzeitig stattfindenden Brückenfestes eine hohe Teilnehmerzahl erwartet.



Bei einer Veranstaltung in Eberswalde soll auch das insolvente Bahnwerk und das von der Schließung bedrohte Tramper Werk des Windkraftanlagen-Herstellers Senvion thematisiert werden.