Audio: Inforadio | 01.05.2017 | Holger Hansen

Veranstaltungen am 1. Mai - Mit Partys und Protesten in den Mai

01.05.17 | 06:14 Uhr

Revolution, Rummel - und Randale? Am 1. Mai versammeln sich in Berlin und Brandenburg Tausende Menschen, um zu feiern und zu demonstrieren. Der Senat und die Polizei schließen Gewaltausbrüche am Abend nicht aus.

Mit zahlreichen Demonstrationen, Kundgebungen und Festveranstaltungen wird am Montag in Berlin der 1. Mai begangen. Am Vormittag (10 Uhr) startet die traditionelle Demonstration der Gewerkschaften am Hackeschen Markt. Neben der Hauptkundgebung in Berlin ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund auch in vielen Städten Brandenburgs zu Demos und Kundgebungen auf. Aktionen sind den Angaben zufolge unter anderem in Potsdam, Cottbus, Eberswalde und Frankfurt (Oder) geplant.

Zeitgleich beginnt in Kreuzberg das traditionelle Myfest rund um die Oranienstraße und den Mariannenplatz. Seit 2003 wird das Straßenfest von Geschäften, Anwohnern und Bürgerinitiativen veranstaltet. Mehrere Zehntausend Menschen feierten hier im vergangenen Jahr. Auch in diesem Jahr treten Künstler und Musiker auf insgesamt acht Bühnen auf. Das offizielle Programm endet um 22 Uhr.

Maßnahmen gegen Terror

Das Myfest findet in diesem Jahr unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Nach dem Lkw-Anschlag vom Breitscheidplatz kurz vor Weihnachten will die Berliner Polizei mit einer Reihe von Maßnahmen das Risiko terroristischer Angriffe senken. Neben dem allgemeinen Fahrverbot für große Lastwagen an Feiertagen gilt rund um das Myfest ein Verbot für kleinere Laster, teilte die Polizei mit. Nur Anwohner mit Fahrzeugen unter 3,5 Tonnen Gewicht dürften die Sperrzone befahren. Innerhalb des Sperrkreises gibt es demnach nochmals eine rote Zone, in der die Polizei schärfer kontrolliert. Der eigentliche Bereich des Myfestes wird für Autos komplett gesperrt. Auf den großen Zufahrtsstraßen will die Polizei ihre Fahrzeuge zum Teil versetzt abstellen, um Autofahrer zum langsamen Fahren zu zwingen. Betonpoller rund um das Fest werden wegen der Fluchtwege nicht aufgestellt.

Zwei große Revolutionäre 1. Mai Demos

Für den Nachmittag sind mehrere Demonstrationen linker Gruppen angemeldet. Um 16 Uhr startet die erste der in diesem Jahr zwei "Revolutionären 1. Mai Demonstrationen" am Lausitzer Platz. 2.000 Teilnehmer sind angemeldet, die unter dem Motto "Solidarität & Befreiung international" durch Kreuzberg und Teile Neuköllns laufen wollen. Die Route führt über die Lausitzer Straße, die Reichenberger Straße, Ohlauer Straße Richtung Neukölln in die Bürknerstraße und über die Kottbusser Straße bis 50 Meter vorm Kottbusser Tor. Eigentlich wollen die Veranstalter bis zum Oranienplatz ziehen. Die Polizei habe dies allerdings untersagt, heißt es von Veranstalterseite. Eine Klage beim Verwaltungsgericht sei abgelehnt worden. Auf der Internetseite kündigten die Demo-Veranstalter jedoch an, dennoch an der ursprünglichen Route festzuhalten: "Aber, wie einfache Menschen sagen: 'Am Ende wird immer mit den Füßen abgestimmt…'", heißt es dort.

Senat und Polizei schließen Gewalt nicht aus

Um 18 Uhr startet eine zweite, unangemeldete "Revolutionäre 1. Mai Demonstration" am Oranienplatz, die unter anderem durch das Myfest führen soll. Die Berliner Polizei hatte bereits angekündigt, die Demo zu tolerieren – auch um die Bedeutung des Demonstrationsrechtes hervorzuheben. Dennoch stehe die Sicherheit des Myfestes im Vordergrund, hieß es. "Es ist natürlich klar, dass man aus Sicherheitsaspekten nicht Zehntausende durch das Myfest spazieren lassen kann und es auch nicht tun wird", hatte die GdP-Landesvorsitzende Kerstin Philipp im Vorfeld gesagt. Der Senat und die Polizei teilten mit, es sei nicht auszuschließen, dass es am Abend auch wieder zu Angriffen von Linksautonomen auf Polizisten kommt. Allerdings waren Gewaltausbrüche schon in den vergangenen Jahren kürzer und weniger heftig ausgefallen.



Unter dem Motto "Ungehorsam sein, unseren Widerstand auf die Straße tragen!" wollen die Demonstranten vom Oranienplatz, unter anderem über die Naunynstraße, Reichenberger Straße, Friedelstraße, Weserstraße, Pannierstraße in Richtung Spreewaldplatz ziehen, wo die Demo enden soll. Lautsprecherwagen werde es - weil die Demo nicht angemeldet ist - in diesem Jahr nicht geben, teilten die Veranstalter mit. Daher riefen sie Anwohner entlang der Demo-Route auf, sie mit Beschallung aus Fenstern und Hauseingängen zu unterstützen.

Richter und Staatsanwälte halten sich bereit

Während des 1. Mais halten sich in Berlin zehn Staatsanwälte und sechs Richter bereit, um bei möglichen Krawallen schnell Haftbefehle gegen Randalierer beantragen und erlassen zu können. Das Werfen von Flaschen und Steinen auf Polizisten wird laut Strafgesetzbuch als besonders schwerer Fall des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gewertet. Das Delikt kann demnach mit Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren geahndet werden.



Staatsanwaltschaft und Polizei ist bei "Gefahr im Verzug" eine vorläufige Festnahme erlaubt. Betroffene werden nach der Festnahme einem Richter vorgeführt, der dann über einen Haftbefehl entscheidet. Ohne Termin beim Haftrichter kommen die Festgesetzten wieder auf freien Fuß.



Veranstaltungen zum 1. Mai in Berlin 1. Mai: DGB-Demonstration Traditionelle Demo der Gewerkschaften

Zeitpunkt: 10 Uhr Start: Hackescher Markt (Mitte) Kundgebung und Kinderfest Zeitpunkt: 12 Uhr Start: Brandenburger Tor (Mitte)

MyFest Kundgebung und Veranstaltungen

Zeitpunkt: 12-22 Uhr Start: Oranienplatz/Mariannenplatz (Kreuzberg)

1. Revolutionäre 1. Mai Demonstration - angemeldet "Solidarität und Befreiung international!"

Zeitpunkt: 16 Uhr Start: Lausitzer Platz (Keuzberg)

Ziel: Oranienplatz (genehmigt nur bis 50 Meter vorm Kottbuser Tor)

2. Revolutionäre 1. Mai Demonstration - unangemeldet "Ungehorsam sein, unseren Widerstand auf die Straße tragen!"

Zeitpunkt: 18 Uhr Start: Oranienplatz

Ziel: Spreewaldplatz



1. Mai Demo "Jugendwiderstand" "Heraus zum roten 1. Mai"

Zeitpunkt: 13 Uhr Start: Karl-Marx-Platz (Neukölln)



Volksfest der AfD Zeitpunkt: 11.30 Uhr Ort: Bürgerpark Pankow



Gegendemo zu AfD-Fest Protestdemo und Kundgebung Zeitpunkt: 12.30 Uhr Start: Bürgerpark Pankow



Kundgebung "Berlin solidarisch gegen Nazis" Zeitpunkt: 10 Uhr Start: Antonplatz Weißensee