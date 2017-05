13.000 Flüchtlinge in Berlin noch in Notunterkünften

In Berlin sind immer noch 13.400 Flüchtlinge in Notunterkünften untergebracht. Das berichtet der "Spiegel" in seiner neuesten Ausgabe. Damit lebt der überaus größte Teil der Menschen, die in provisorischen Unterkünften leben müssen, in der Hauptstadt: Bundesweit seien es rund 15.000, schreibt das Nachrichtenmagazin unter Berufung auf eine Umfrage in allen 16 Bundesländern.

Die meisten Bundesländer hätten es laut dem Magazin mittlerweile geschafft, ihre Notquartiere zu schließen und die Menschen besser unterzubringen. Vor einem Jahr hätten bundesweit noch 70.000 Flüchtlinge in Notunterkünften gewohnt.



2.100 Flüchtlinge in Berlin leben nach Angaben der Behörden "prekär", also mit eingeschränkter Privatsphäre wie in Hallen mit notdürftigen Trennwänden. Außer in Berlin sind Notunterkünfte den Angaben zufolge noch in Nordrhein-Westfalen (1.600 Plätze) sowie in Hamburg (600) belegt.