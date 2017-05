andrae Berlin Montag, 29.05.2017 | 10:02 Uhr

Es war die Zeit des Kalten Krieges. In West-Berlin wimmelte es nur so von Spionen. Ziel der Stasi ua. war es, die Stadt zu destabilisieren. Wir haben uns oft gewundert bei Fahrten ins Bundesgebiet woher die Grenzer wussten das eine Beförderung eventuell anstand. Kurras hatte eine Zeitlang Zugriff auf Personalakten der Berliner Polizei, ebenso wie ein anderer Beamten, der rechtskräftig verurteilt wurde. Kurras kannte keinerlei Skrupel, rühmte sich der beste Schütze in der Polizei zu sein. Habe viel später über einen Bekannten gegen diesen Typen Strafantrag wegen Geheimnisverrats gestellt. Unsere westlichen Dienste waren leider damals auch teilweise naiv. Z.b. ein Zivilangestellter auf der Station am Teufelsberg arbeitete für die Stasi. Ein Hotelbetreiber am Tempelhofer Damm, in dem US Ofiziere nächtigten, war Stasimitarbeiter. Ein Schlosser hatte Nachschlüssel für sicherheitsrelevante Räume, war für die Stasi quasi ein Heimspiel. Aus und vorbei diese Zeiten, hoffentlich für immer