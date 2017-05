Das Landeskriminalamt Berlin soll den ehemaligen Deutschland-Chef der verbotenen Neonazi-Organisation "Blood and Honour" in den 1990er Jahren an den Verfassungsschutz vermittelt haben. Einen entsprechenden geheimen Vermerk des Landeskriminalamtes konnten Journalisten der ARD-Politikmagazine "Report Mainz" , "Report München" und "Fakt" einsehen. Sie ziehen daraus den Schluss, dass der Ex-Chef von "Blood and Honour" ein V-Mann des Verfassungsschutzes gewesen ist. Das Bundesinnenministerium hatte die Organisation "Blood and Honour" im Jahr 2000 verboten. Sie soll eines der wichtigsten Unterstützernetzwerke des rechtsterroristischen NSU gewesen sein. Aktivisten von "Blood and Honour" haben dem NSU-Trio Wohnungen zur Verfügung gestellt; einem ehemaligen Spitzenfunktionär wird vorgeworfen, mit der Beschaffung einer Waffe für den NSU beauftragt worden zu sein.

Der Deutschland-Chef von "Blood and Honour" hat laut Sicherheitsbehörden die Strukturen in Deutschland wesentlich mit aufgebaut. Er zeichnete nach Behördenerkenntnissen mutmaßlich auch für die "Blood and Honour"-Publikationen verantwortlich. In einem Heft der Organisation wurde auch der sogenannte führerlose Widerstand als Prinzip propagiert - so wie es später der NSU umsetzte.



Der genannte geheime Vermerk entstand den Recherchen zufolge nach einem Gespräch des Landeskriminalamtes Berlin mit einem anderen V-Mann, dem sächsischen "Blood and Honour"-Aktivisten Thomas S. Dieser hatte angegeben, dass der Deutschland-Chef von "Blood and Honour" in der Szene unter Spitzelverdacht stehe, da er bei einem Strafverfahren eine vergleichsweise milde Strafe von 3.000 Mark erhalten habe. Daraufhin vermerkt das LKA Berlin wörtlich: "[Der Deutschland-Chef von 'Blood and Honour'] wurde durch das LKA 514 an das BfV vermittelt. Es ist anzunehmen, dass dies im anhängigen Strafverfahren dafür sorgte, dass die Entscheidung für den Erlass eines Ordnungsgeldes der einer Verurteilung vorgezogen wurde."



Die Frage ist, ob der Deutschland-Chef von "Blood and Honour also aufgrund seiner mutmaßlichen V-Mann-Tätigkeit von den Behörden geschützt wurde. Den ARD-Politikmagazinen liegen dazu mehrere vertrauliche Aussagen verschiedener Verfassungsschutz-Behörden zu seiner Person vor. Auffällig sei, dass die Behörden mehrfach behaupten, der "Blood and Honour"-Chef sei im Frühjahr 2000 aus der Szene ausgestiegen bzw. unterhalte nur noch lose Kontakte, hieß es. Im gleichen Jahr wurde "Blood and Honour" vom Innenministerium verboten.



Nach Recherchen von "Fakt", "Report Mainz" und "Report München" war der "Blood and

Honour"-Chef jedoch weiterhin in der Szene aktiv war. Demnach schickte ihm das Bundesinnenministerium im September 2000 persönlich die Verbotsverfügung der Vereinigung zu - in seiner Eigenschaft als deren Anführer. Mindestens bis ins Jahr 2007 unterhielt er nach Recherchen der ARD-Politikmagazine noch intensive Kontakte in das mittlerweile im Untergrund agierende "Blood and Honour"-Netzwerk.