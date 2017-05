Bei der Weitergabe des Kreuzberger Dragoner-Areals vom Bund an das Land Berlin mischt sich jetzt der ursprüngliche Käufer noch einmal ein: Die Dragonerhöfe GmbH kündigte per Anwalt an, Schadenersatz im hohen zweistelligen Millionenbereich geltend zu machen. Aus Sicht der GmbH gebe es kein Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag, heißt es in dem Schreiben, das dem rbb vorliegt.

Außerdem kündigt der Anwalt eine Strafanzeige gegen Finanzsenator Kollatz-Ahnen wegen Verleumdung an. Auf dessen Intervention war der Verkauf des Dragoner-Areals im Bundesrat gestoppt worden.