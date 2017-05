Ibrahim ist schwul, im Tschad saß er deshalb im Gefängnis. Durch seine Flucht nach Brandenburg hoffte er auf ein besseres Leben. Doch in der Gemeinschaftsunterkunft wird er angefeindet - so wie viele andere homosexuelle Flüchtlinge im Land. Von Michael Scheibe

Seit zwei Jahren lebt Ibrahim als Asylbewerber in einer Gemeinschaftsunterkunft bei Oranienburg. Der 28-jährige Schwarzafrikaner aus dem Tschad ist schwul und saß deswegen in seiner Heimat im Gefängnis. Jetzt hat er wieder Angst - denn im Heim wird er von anderen Flüchtlingen wegen seiner Sexualität angefeindet. "Ich bin der einzige Schwule in diesem Heim. Ein anderer Bewohner hat mich schon mit einem Messer angegriffen. Ich habe große Angst", erzählt Ibrahim.

Ibrahim will so schnell wie möglich weg. Der Träger des Heims, der Landkreis Oberhavel, kennt das Problem. Der Flüchtling soll umziehen in eine andere Unterkunft. Doch der gelernte Elektrotechniker befürchtet, dass er dort wieder bedroht wird.

Homofeindlichkeit im Flüchtlingsheim ist kein Einzelfall. Immer wieder werden Frauen und Männer wegen ihrer Sexualität von anderen Flüchtlingen diskriminiert. Genaue Zahlen darüber gibt es nicht, denn viele Betroffene schweigen aus Scham.