Der Landesschülerrat sieht die Ursache des Problems darin, dass in diesem Jahr in Brandenburg erstmals Abituraufgaben aus dem gemeinsamen Pool aller Bundesländer verwendet worden seien. Dabei seien die Voraussetzungen in den Bundesländern unterschiedlich. So würden in den Mathe-Leistungskursen an Berliner Schulen fünf Wochenstunden Mathematik unterrichtet. In Brandenburg seien es jedoch nur vier Wochenstunden. Daher hätten die Berliner Schüler eine bessere Ausgangslage gehabt.

Dieser Umstand sei bei den Mathe-Prüfungen berücksichtigt worden, wies der Sprecher des Bildungsministeriums diese Kritik zurück. "In dem Bereich gab es getrennte Aufgaben. Insofern waren die Aufgaben leistungsgerecht für die Brandenburger", so Kotsch auf Anfrage des rbb.

Sendung: Brandenburg aktuell, 10.05.2017, 19:30 Uhr