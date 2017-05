Audio: Inforadio | 15.05.2017 | Nina Amin

Unterbringung von Flüchtlingen - Turnhallen leer, Notunterkünfte voll

15.05.17 | 07:44 Uhr

Auch wenn Berlins Turnhallen inzwischen wieder leer sind, leben rund 12.000 Geflüchtete immer noch in teilweise prekären Notunterkünften. Die Sozialsenatorin will sie schnell auflösen. Aber ist das realistisch, wenn Bund und Spandau mitreden? Von Nina Amin

Idyllisch wirkt das weitläufige Gelände mit den roten Backsteingebäuden an diesem Frühlingstag. Kinder toben auf neu gestalteten Spielplätzen der Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Berlin-Spandau, eine Gruppe junger Afghanen sitzt in der Sonne. Es sei viel passiert, seit vor fast zwei Jahren Geflüchtete quasi über Nacht notdürftig in den Gebäuden untergebracht wurden, sagt Einrichtungsleiter Kai-Uwe Lindloff. Aber: "Wir sind nach wie vor eine Notunterkunft, also heißt Erstaufnahme-Einrichtung hier in der Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne. Zurzeit leben hier etwa 1.100 Menschen."

Mohammed aus dem Iran mit seinem Zimmermitbewohner

Gemeinsame Badezimmer auf den Fluren oder in Duschcontainern

Damit ist die ehemalige Kaserne Berlins größte Notunterkunft. Die Zimmer mit Etagenbetten sind schlicht, gemeinsame Badezimmer sind auf den Fluren oder in Duschcontainern vor den Häusern, das Essen wird zentral ausgegeben. Und das sei das größte Problem, meint Sharif, ein junger Afghane, der seit fast eineinhalb Jahren hier lebt: "Das Essen hier ist nicht so gut. Ich koche immer selbst." Eigentlich darf auf den Zimmern nicht gekocht werden. Nur für Familien mit Kindern gibt es sogenannte Milchküchen zum Aufwärmen der Babynahrung. Der Flüchtlingsrat Berlin kritisiert schon lange, dass der Senat aus der sonst gut laufenden Spandauer Notunterkunft durch den Einbau von Küchen schon längst eine bessere Wohnsituation für die Geflüchteten geschaffen haben könnte.

Kasernengebäude hätten großes Potential als Gemeinschaftsunterkunft

Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) sieht das ähnlich. Die ehemaligen Kasernengebäude hätten großes Potential als Gemeinschaftsunterkunft. Allerdings sei der Kücheneinbau nicht unbedingt einfach und schnell, wie die Umwandlung eines alten Bürogebäudes in der Charlottenburger Heerstraße gezeigt habe: "Wir haben drei Monate gebraucht, bis die Küchen in der Heerstraße so waren, dass sie abgenommen wurden. Also da waren die falschen Herde drin, das passte nicht mit den Anschlüssen. Dann gibt es unglaublich viele Brandschutz-Regelungen."

Prioritäten hätten ICC- und Tempelhof-Flüchtlinge

Außerdem stünden - was die ehemalige Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne betrifft - noch Verhandlungen mit dem Bund an: "Das sind Immobilien, die dem Bund gehören. Und der Bund sagt letztlich, er braucht einen Teil dieser Immobilien, um da Büros reinzubauen", so Breitenbach weiter.



Auch zwischen dem Land und dem Bezirk Spandau werde diskutiert, wie das 20 Hektar große Kasernen-Areal entwickelt werden könnte, so die Sozialsenatorin. Weil das alles so schwierig ist, will sich Breitenbach weder für die Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne noch für die mehr als vierzig weiteren Notunterkünfte festlegen. Priorität haben für sie erstmal die 2.500 Geflüchteten in prekären Unterkünften wie den Tempelhofer Hangars oder dem ICC. Dort sollen die Menschen so schnell wie möglich ausziehen.