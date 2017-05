Sollen Lehrerinnen an Berliner Schulen künftig Kopftuch tragen dürfen? Der Berliner Senat antwortet mit: Jein. Ein Urteil pro Kopftuch akzeptiert der Senat zwar. Das Gesetz, das Kopftücher verbietet, soll aber in Kraft bleiben. Wie passt das zusammen?

Das Land Berlin wird einer angehenden Grundschullehrerin offenbar 8.700 Euro Entschädigung zahlen. Denn die Verwaltung von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will nach rbb-Informationen nicht in Revision gegen das so genannte Kopftuch-Urteil gehen. In diesem Urteil gab das Landesarbeitsgericht einer jungen Muslima Recht, die im Schuldienst Kopftuch tragen wollte und deshalb vom Senat mit Verweis auf das Neutralitätsgesetz abgelehnt wurde.

Der Senat akzeptiert das Kopftuch-Urteil, will also künftig das Tragen von Kopftüchern an Schulen erlauben? Die kurze Antwort: Jein. Die etwas längere Antwort: Wenn es nach Grünen und Linken geht, ja – aber die SPD ist strikt dagegen. "Den Schulen ist es wichtig, dass das Neutralitätsgesetz weiter Bestand hat", sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres kürzlich.

Dieser Schlingerkurs verursacht nun heftige Kritik – sowohl von Befürwortern als auch von Gegner des Kopftuchs an Schulen.