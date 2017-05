Diktaturen wirken nach - Studie: Ostdeutsche anfälliger für Rechtsextremismus

18.05.17 | 14:36 Uhr

In Brandenburg registrierten die Behörden im vergangenen Jahr pro Einwohner fast vier Mal mehr rechte Gewalttaten als im Bundesdurchschnitt. Eine neue Studie zeigt nun Gründe auf, warum Ostdeutsche anfälliger für fremdenfeindliches Denken sind.



Seit Beginn der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 ist die Zahl rechtsextrem motivierter Straftaten in Deutschland stark angestiegen - aber besonders stark in Ostdeutschland. Ein Vergleich der Kriminalstatistiken zeigt: In Berlin registrierten die Behörden im vergangenen Jahr pro Kopf rund zweieinhalb Mal mehr rechte Gewalttaten als im Bundesdurchschnitt. In Brandenburg fast vier Mal so viele.



Um zu ergründen, warum Menschen aus bestimmten ostdeutschen Milieus offenbar anfälliger für Rechtsextremismus sind als Westdeutsche, gab die Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Iris Gleicke (SPD) eine Studie in Auftrag. Deren Ergebnisse stellten die Wissenschaftler des Göttinger Instituts für Demokratieforschung am Donnerstag nun der Presse vor. Gleicke sagte resümierend: "Es gibt, nicht in ganz Ostdeutschland, aber in gewissen Regionen und politisch-kulturellen Umfeldern, eine historisch gewachsene Neigung zu Fremdenfeindlichkeit und rechtsextremen Denken." Dies könne in der politischen Debatte nicht einfach beiseite gewischt werden, nur weil die Diagnose einer "ostdeutschen Besonderheit eine politisch unangehme Schwere in die öffentliche Debatte bringt." Ein Seitenhieb auch auf Brandenburgs Ministerpäsident Dietmar Woidke (SPD). Er hatte im vergangenen Jahr einen Bericht der Bundesregierung, der vor wachsendem Fremdenhass in Ost-Deutschland warnte, mit folgenden Worten kommentiert: "Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus sind kein ostdeutsches Problem".

Fehlende Aufarbeitung der DDR-Geschichte

Die Forscher wollen mit ihrem Bericht diese Debatte nun versachlichen. Sie befragten knapp vierzig Menschen aus Freital, Heidenau und Erfurt, vornehmlich Politiker, Wissenschaftler und Vertreter der Ziviligesellschaft, die mit dem Rechtsextremismus vor Ort konfrontiert sind. Die Ergebnisse fassten sie in der Studie "Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland" (Link) zusammen. Darin halten sie fest, dass inbesondere in ostdeutschen ländlichen Regionen immer noch eine politische Kultur weitverbreitet sei, die das Eigene überhöht und Abwehrreflexe gegen das Fremde, Andere und Äußere kultiviere. Dies wurzele tief in der DDR-Geschichte: das Misstrauen und der Neid gegenüber dem Anderen, die systematische staatliche Diskriminierung und auch Übergriffe gegen Ausländer wurden zu DDR-Zeiten nicht thematisiert, seien aber auch nach der Wende nur unzureichend aufgearbeitet worden. Auch enttäuschte ökonomische Erwartungen nach 1990 spielten dabei eine Rolle. Insbesondere in Freital und Heidenau äußerten die Befragten das Gefühl, dass sie sich kollektiv benachteiligt und zudem als Bewohner rechtsextremer Hochburger gebrandtmarkt fühlen. "Dieser Konflikt wirkt sich negativ auf die ohnehin defizitäre Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus aus", resümieren die Studienautoren.



Ost-Beauftragte wünscht sich konkrete Schlussfolgerungen

"Ich wünsche mir, dass aus diesen Ergebnissen jetzt konkrete Schlussfolgerungen für die Stärkung der Demokratie und der Toleranz und für den aktiven Kampf gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland gezogen werden", sagte die Ost-Beauftragte Iris Gleicke als Reaktion auf die Studie. Die Studien-Autoren sollen nun Best-Practice-Beispiele für den regionalen Kampf gegen Rechtsextremismus in Ostdeutschland aufzeigen und darlegen, was dabei jeweils die Erfolgsfaktoren sind.



Brandenburgs Innenminister Schröter benennt Problem klar