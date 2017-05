Warum neun Freibäder in Berlin noch immer zu sind

30 Grad im Schatten und das Freibad hat zu: Am Wochenende gab es lange Schlangen vor den zu wenigen offenen. Die Betreiber hatten sich offensichlich mit dem Maiwetter verspekuliert. Aber es gibt auch andere Gründe für verschlossene Freibadtüren. Von Vanessa Klüber

Einige Berliner dürfte das geärgert haben. So schreibt Bianca Tchinda auf ihrem "Schwimm-Blog-Berlin": "Wo bleibt die groß angekündigte Service-Offensive?" und listet auf einen Blick auf, welche Bäder noch geschlossen haben – darunter die Freibäder in Neukölln, Mariendorf und Pankow.

Nach einem hitzigen Wochenende ist es auch am Montag in Berlin und Brandenburg bis zu 30 Grad heiß. Eine Abkühlung im Schwimmbad gestaltet sich dieser Tage jedoch schwierig, denn einige Freibäder sind immer noch geschlossen und werden es voraussichtlich auch bis zum kommenden Pfingstwochenende bleiben .

Gemeint ist die Ankündigung von Bäderchef Andreas Scholz-Fleischmann im März, es seien 27 neue Mitarbeiter eingestellt und zehn eigene Auszubildende übernommen worden. Dass einzelne Bäder wegen Personalmangels kurzfristig schließen müssen, solle künftig unbedingt vermieden werden.

Doch nun öffnen viele erst gar nicht: Am letzten Wochenende hatten neun der 26 stadteigenen zu. Denn das Hauptproblem der Berliner Bäderbetriebe ist offenbar Personalmangel. So schreiben die Bäderbetriebe auf ihrer Seite: "Wir verstärken personell das Sommerbad Olympiastadion, so dass die Alte Halle vom 24.04.17 bis 06.08.17 für die Öffentlichkeit geschlossen bleibt."

"Die Verärgerung kann ich nachvollziehen", sagt Bädersprecher Matthias Oloew gegenüber rbb|24 über die überfüllten Bäder an Samstag und Sonntag – "das war an einem heißen Wochenende." Allerdings sei die Anzahl der geöffneten Freibäder "ein vernünftiges Maß" - man habe in jedem Bad noch einen Liegeplatz finden können.