Im Schnitt alle 33 Minuten brechen Diebe in Berlin und Brandenburg in eine Wohnung ein. Nun hat das Bundeskabinett die Strafen für Einbrüche verschärft und den Ermittlern mehr Befugnisse gegeben. Der Richterbund zweifelt jedoch, ob die Abschreckung wirkt.

Rund 15.700 Einbrüche in Wohnungen verzeichnete die Polizei in Berlin und Brandenburg im vergangenen Jahr. Nur in Bremen und Hamburg wird noch häufiger eingebrochen als in Berlin.

Nun hat das Bundeskabinett beschlossen, die Täter künftig härter zu bestrafen.

Einbrüche werden künftig nicht mehr als Vergehen, sondern als Verbrechen eingestuft. Damit wird die Mindeststrafe von bisher mindestens drei Monaten auf mindestens ein Jahr Gefängnis angehoben. Im härtesten Fall können Einbrecher in Zukunft mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden. Zudem wird der "minderschwere Fall" bei Einbruch abgeschafft, dadurch können Verfahren nicht mehr so schnell eingestellt werden.