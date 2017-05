Sie pochen auf die Meinungsfreiheit. Ihre Partei, die AfD, tut sich aber manchmal sehr schwer damit, andere Meinungen zuzulassen - etwa wenn sie unliebsame Journalisten von AfD-Veranstaltungen ausschießt. Beim jüngsten AfD-Parteitag vor zwei Wochen in Köln gab es ebenfalls den Antrag, einen Journalisten auszuschließen. Warum tut sich die Partei so schwer, Umgang mit kritischen Journalisten zu finden ?

Das betrifft mich persönlich und uns in Brandenburg nicht. Ich finde das auch falsch. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Deshalb pflege ich einen anderen Stil. Ich habe auch kein Problem damit, wenn kritische Journalisten oder Leute wie Navid Kermani [deutscher Schriftsteller mit iranischen Wurzeln, Friedenspreisträger], der mich einmal einen Tag lang in Mecklenburg begleitet hat, mit sehr kritischen Diskussionen und Anmerkungen … da habe ich kein Problem mit. Und nach meinem persönlichen Empfinden sollte das genauso sein wie Sie sagen. Deshalb spreche ich auch mit allen.

Seit mehr als zwei Monaten sitzt der Journalist Deniz Yücel in einem türkischen Gefängnis - wie viele seiner Berufsgenossen. Prominente Musiker wollen am Brandenburger Tor auf ihr Schicksal aufmerksam machen. Zuvor gab es eine Demo an der türkischen Botschaft.

Das ist richtig. Wir glauben, dass der öffentliche Rundfunk in der existierenden Form eine dringende Reform nötig hat. Das bezieht sich vor allem auf das Gebührenmodell und die Finanzierung. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir eine Grundversorgung öffentlich-rechtlicher Medien als wichtig erachten, und die soll auch in Zukunft gewährleistet sein.

In der Form, wie er jetzt existiert – auf jeden Fall, das steht in Ihrem Grundsatzprogramm.

Über inhaltliche Vorgaben reden wir in diesem Fall nicht. Das wäre ja eine Art von Zensur, die wir nicht wollen. Wir reden hier über die Definition von Ansprüchen, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk haben sollte. Wir sehen das nicht in jedem Fall geleistet im Moment, gleichwohl es eine Vielzahl an guten und auch sachlichen Sendungen gibt. Wir erleben aber in den letzten Jahren gerade beim Unterhaltungsangebot durchaus eine Unverhältnismäßigkeit der Verwendung der Mittel. Wir reden ja hier über Gelder der Bürger gewährleistet ist im Verhältnis zu dem, was geliefert wird, und da ist dringender Reformbedarf nötig.

Wie gestaltet sich aus Ihrer Sicht Pressefreiheit, ein freier Umgang der Presse mit Politikern wie Ihnen?

Die wichtigste Voraussetzung ist (…) eine gewisse Vertrauensbasis. Dass man sich darauf verlassen können muss, dass Dinge, die im Hintergrund besprochen werden, auch im Hintergrund bleiben. Viel wichtiger ist aber die Unabhängigkeit der Medien selber. Wenn wir uns mal die Mehrheitsverhältnisse der Gesellschafter angucken, das betrifft besonders Nordrhein-Westfalen, dann stellen wir fest, dass viele Zeitungen – das betrifft auch die "Märkische Allgemeine" in Brandenburg – von den Mehrheitsverhältnissen politisch gar nicht unabhängig sind. Wenn wir sehen, was die SPD zum Beispiel über Medienkonsortien bei vielen Blättern an Anteilen hält – in einem Maße, wo wir uns die Frage stellen: Ist das noch Unabhängigkeit? Warum muss man sich als politische Partei Zeitungen im betrieblichen Sinne kaufen? Die Unabhängigkeit ist die wichtigste Voraussetzung für eine objektive Berichterstattung.

Das Gespräch führte Sandra Schwarte, Inforadio



