Vorwurf: Diskriminierung von Kandidaten - AfD reicht Organklage gegen Justizsenator Behrendt ein

19.05.17 | 12:11 Uhr

Berlins Leitender Oberstaatsanwalt Reusch und Richterin Malsack-Winkemann kandidieren bei der Bundestagswahl für die AfD. Der Justizsenator hatte angekündigt, ihre Aussagen im Wahlkampf zu beobachten. Jetzt klagt die AfD gegen ihn - wegen Diskriminierung.

Die Berliner Alternative für Deutschland hat beim Verfassungsgerichtshof eine sogenannte Organklage gegen Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) eingereicht.



Die Partei sehe zwei ihrer Kandidaten zur Bundestagswahl durch den Grünen-Politiker öffentlich diskriminiert, teilte der AfD-Landesverband Berlin am Freitag mit. Die Partei wirft Behrendt vor, durch seine Äußerungen die Chancengleichheit im Wahlkampf zu gefährden. Es geht um die Richterin Birgit Malsack-Winkemann, die in Berlin für die AfD kandidiert sowie den Leitenden Oberstaatsanwalt in Berlin, Roman Reusch, der in Brandenburg auf Listenplatz 2 steht.

"Die Aktion erinnert an die Ärzte und einen 'stummen Schrei nach Liebe'" Sebastian Brux, stellvertretender Pressesprecher der Senatsverwaltung für Justiz

Als Reaktion von der Justizverwaltung heißt es, man sehe die Antragsbegründung der AfD mit großem Interesse und gelassen. Der Antrag, so Pressesprecher Sebastian Brux, diene wohl eher dazu, Öffentlichkeit zu erzeugen und sich als Opfer darzustellen. "Die Aktion erinnert an die Ärzte und den 'Stummen Schrei nach Liebe'", sagte Brux.

Pazderski: "Einschüchterung aller öffentlich Bediensteten"

Zur Begründung teilte der Berliner AfD-Landesvorsitzende, Georg Pazderski am Freitag mit, man werde nicht hinnehmen, dass die Bundestagskandidaten "ohne Anlass öffentlich diskriminiert" würden. Der Senator habe "in der Presse wie auch im Parlament mehrfach auf subtile Art und Weise versucht, beide Kandidaten mit den politischen Kampfbegriffen Hetze und Falschnachricht in Verbindung zu bringen. Diese Position hat er gestern im Berliner Abgeordnetenhaus noch einmal untermauert, musste aber gleichzeitig eingestehen, dass keiner der Kandidaten bisher negativ aufgefallen sei."



Pazderski ging in der Mitteilung noch weiter: Die Ankündigung, die Kandidaten "beobachten zu lassen", erinnere an das "operative Vorgehen der Stasi gegen Oppositionelle in der DDR-Diktatur". Er sehe darin zudem eine "Einschüchterung aller öffentlich Bediensteter in Berlin, die sich für oder in der AfD" engagierten.

Bewerbungsrede machte Justizsenator aufmerksam

AfD-Kandidat Reusch hatte in einer Rede Ende Januar, mit der er sich bei der AfD als Kandidat für die Bundestagswahl empfahl, unter anderem gesagt: "Wenn die Blockparteien so weitermachen können wie bisher, dann hat unser Land in 20 Jahren fertig, wir wären wirtschaftlich ruiniert, von einer nicht-deutschen Mehrheit besiedelt und auf dem besten Weg in die islamische Republik."



Nachdem Inhalte dieser Rede bekannt wurden, hatte Justizsenator Behrendt angekündigt, die Äußerungen der AfD-Bundestagskandidaten im Wahlkampf genau zu beobachten. Als Reaktion auf die Rede von Reusch sagte Behrendt Anfang April, das gehe schon in eine Richtung, "die einiges zu befürchten lässt für den Wahlkampf. Von daher werden die Medien zu tun bekommen, es im Blick zu behalten. Und wir als Dienstbehörde werden das dann auch auszuwerten haben." Beamte unterliegen bei politischen Äußerungen einem Mäßigungsgebot, das für Staatsanwälte in besonderem Maße gilt.

Organklage beim Verfassungsgericht

Die Organklage werde geprüft und zügig bearbeitet, kündigte die Sprecherin des Verfassungsgerichtshofes, Simone Köhler, an. Wie lange das dauere, sei offen. Es müssten auch Stellungnahmen eingeholt werden.



Bei einer Organklage in Berlin geht es um den Streit zwischen Landesorganen. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über Streitigkeiten von Bundesorganen.