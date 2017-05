Die meisten von uns haben nie erleben müssen, was es bedeutet, mittendrin in einem Krieg zu sein. Außer vielleicht, sie sind Soldat und waren beispielsweise in Afghanistan. Wer von dort zurück ist, hat vielleicht Glück und verarbeitet das Erlebte gut. Oder aber er wird immer wieder davon eingeholt und leidet irgendwann unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS).

Genau das ist der Fall bei Alexander Sedlak [Facebook-Seite], der 2011 aus Afghanistan zurückkam. Er ist der Mann, der in den vergangenen Wochen von Freiburg aus quer durch Deutschland bis nach Berlin lief, um auf diese Krankheit aufmerksam zu machen. Nach 750 Kilometern in fünfeinhalb Wochen ist er am Donnerstag angekommen. Am Freitag wird er vom Bund der Veteranen vor dem Bundeskanzleramt empfangen.