Der Fahrradverband ADFC hatte mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums im Herbst 2016 bei etwa 120.000 radelnden Bundesbürgern nachgefragt, wie sie das Radfahren in ihrer Region empfinden. Erbeten wurden Schulnoten für bestimmte Qualitäten. Das Ergebnis: Brandenburg erhielt von den Radlern die Gesamtnote 3,69. Im Jahr 2014 lag die Durchschnittsnote noch bei 3,5. Berlin kommt bei dem Test 2016 sogar nur auf 4,3 - durch das Abitur wäre die Hauptstadt damit also schon mal gefallen. Auch Berlin stand 2014 besser da - mit einem Durchschnitt 4,1. [ Ergebnisse 2014 ]

Berlin zählt weiter zu den fahrradunfreundlichsten Städten in Deutschland. Auch in Brandenburg sehen die Radfahrer noch viel Nachholbedarf. Das ist das Ergebnis des sogenannten Fahrradklima-Tests 2016.

Sehr gute Plätze in Brandenburg belegen Potsdam und Oranienburg (Oberhavel), im soliden Mittelfeld bewegen sich Cottbus, Perleberg (Prignitz) oder Luckenwalde (Teltow-Fläming). Schlusslichter bilden Brandenburg an der Havel und Falkensee (Havelland).

Die Fahrradfreundlichkeit sei ein guter Gradmesser für die Lebensqualität in einer Stadt, sagt ADFC Landesgeschäftsführerin Lea Hartung. "Die Umfrage zeigt für die Spitzenreiter in Brandenburg, dass kontinuierliche Radverkehrsförderung honoriert wird und sich in einem guten Verkehrsklima niederschlägt", so Hartung weiter. Dies gelte in Brandenburg zum Beispiel für Potsdam, das bundesweit den sechsten Platz von 38 Plätzen unter den Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern belegt.