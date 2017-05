Am Montag hatten SPD, Linke und Grüne gemeinsam mitgeteilt, der Ausschuss könne seine

Arbeit voraussichtlich nach dem 3. Juli aufnehmen. Bis dahin werde der Sonderermittler des Senats, der frühere Bundesanwalt Bruno Jost, seinen Zwischenbericht zu Fehlern im Umgang mit dem islamistischen Attentäter Amri vorlegen.



"Wir brauchen funktionierende Sicherheitsbehörden", sagte Torsten Schneider für die SPD-Fraktion zur Begründung für einen Untersuchungsausschuss, auch mit Blick auf den Anschlag in Manchester. Der Ausschuss solle strukturelle Schwachstellen in Ermittlungsbehörden aufdecken, ergänzte Steffen Zillich für die Linke. Dann werde geprüft, ob möglicherweise Gesetze geändert werden müssen.



Wesener betonte, der Untersuchungsauschuss solle Sonderermittler Jost nicht in Quere kommen. Jost habe wertvolle Arbeit geleistet, durch die man sehr viel weiter sei.