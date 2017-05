Bei der Berliner Polizei soll es umfassende Nachermittlungen bei den Vorgängen zum Fall Anis Amri geben. Das kündigte Polizeipräsident Klaus Kandt in einer persönlichen E-Mail an die Bediensteten der Polizei an. In der Mail, die dem rbb vorliegt, schreibt Kandt, mit Hilfe der "Taskforce Lupe" müssten "Verdachtsmomente" gegen Beamte "rückhaltlos aufgeklärt werden". Dabei sollten sämtliche vorhandenen Vorgangsdaten zum Fall Amri auf Vollständigkeit hin untersucht werden. Auch solle es eine nachträgliche Überprüfung aller Protokolle aus Abhörmaßnahmen gegen Amri geben, schreibt Kandt. Diese war zuletzt vom Untersuchungsausschuss des Landtages NRW als lückenhaft kritisiert worden. Kandt kritisierte zugleich voreilige öffentliche Verurteilungen: "Eine Pauschalverurteilung der Polizei Berlin ist gänzlich fehl am Platze."

Der IS aber habe gezielt darauf hingearbeitet, dass der Tunesier seine Tat in Deutschland begeht. Am 10. November des vergangenen Jahres wurde dem Tunesier demnach die pdf-Datei eines IS-Dokuments mit dem Titel "Die frohe Botschaft zur Rechtleitung für diejenigen, die Märtyrer-Operationen durchführen" übermittelt. In dem 143-seitigen Papier wird der Jihad, auch gegen Alte, Frauen und Kinder, gerechtfertigt.

Noch unmittelbar vor seiner Tat stand Amri mit einem IS-Mitglied in Verbindung und tauschte sieben Nachrichten aus. Gegen diese unbekannte Person wird von der Bundesanwaltschaft wegen Beihilfe zum Mord und zum versuchten Mord ermittelt.



Bei den Aufklärungsarbeiten durch Bundeskriminalamt und Bundesanwaltschaft konnten weite Teile der Chat-Verläufe Amris wiederhergestellt werden, heißt es von SZ, WDR und NDR. So habe er am 5. Oktober an ein mutmaßliches IS-Mitglied geschrieben: "Ich will zu Euch auswandern, sag mir, was ich tun soll. Ich bin jetzt in Deutschland."



Amri wurde aufgefordert, auf einen verschlüsselten Kanal des Messenger-Dienstes Telegram zu wechseln. Zudem hatte der Tunesier vergessen, an einem seiner Handys die Google-Ortungsfunktion auszustellen. Mit Hilfe dieser Daten konnte festgestellt werden, dass Amri ab dem 22. November begann, den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche zu besuchen, insgesamt sieben Mal vor der Tat. Am 22. November beendete Amri auch den zuvor extensiven Besuch von Porno-Seiten im Internet. Er rief nur noch islamistische Inhalte auf.