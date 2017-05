Welche Fehler wurden im Fall Anis Amri gemacht? Hätte der Anschlag am 19. Dezember verhindert werden können? Diese Fragen soll Bruno Jost klären. Doch die Einsicht in Akten der Staatsanwaltschaften sei "nicht ganz einfach", sagt Berlins Sonderermittler.

Die Einsicht besonders in Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaften gestalte sich "nicht ganz einfach", sagte der frühere Bundesanwalt in Karlsruhe, Bruno Jost, am Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses.

Der Sonderermittler des Berliner Senats für den islamistischen Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche hat Schwierigkeiten bei der Beschaffung eines Teils der Akten zu dem Fall beklagt.

Es ist ein straffer Zeitplan, den sich der Berliner Senat gesteckt hat: Noch vor der Sommerpause soll der neue Sonderermittler berichten, was im Fall Amri schief gelaufen ist. Warum konnte der Terrorist zwölf Menschen töten, obwohl er den Behörden als "Gefährder" bekannt war?

Für Ermittlungsakten gebe es strikte Vorschriften und enge Regularien. Das gelte in diesem Fall nicht nur für die Berliner Staatsanwaltschaften, sondern auch für entsprechende Behörden in anderen Teilen Deutschlands, die mit dem Attentäter Anis Amri befasst waren. Jost betonte aber, er sei durchaus optimistisch, Lösungen zu finden. Jost, der unabhängig und weisungsfrei arbeitet, hatte Mitte April seine Tätigkeit aufgenommen. Bis zur Sommerpause will er einen Zwischenbericht vorlegen, bis Ende des Jahres den Abschlussbericht.

In dem Bericht des Sonderermittlers soll es auch um die Frage gehen, ob der Anschlag des abgelehnten Asylbewerbers Anis Amri hätte verhindert werden können und ob die Polizei in Berlin oder Nordrhein-Westfalen bei der Beobachtung Amris in den Jahren zuvor Fehler machte oder schlecht zusammenarbeitete.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte angekündigt, der Sonderermittler habe das Recht auf Einsicht in alle Akten und Daten, auch in geheime Unterlagen. Der Senat habe überhaupt kein Interesse daran, irgendwas zu verheimlichen.